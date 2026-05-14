Menowin Fröhlich gibt Details zum Liebes-Comeback mit Ronja

Für Menowin Fröhlich (38) läuft es gerade richtig rund: Nach seinem DSDS-Sieg 2026 schwärmt der bald neunfache Vater nun auch von seinem Liebesleben. Gegenüber RTL sprach der Sänger offen über sein Liebes-Comeback mit Ronja – einer Frau, die er schon seit 18 Jahren kennt. Seit ein paar Wochen sind die beiden wieder ein Paar. Menowin macht keinen Hehl daraus, wie glücklich er damit ist. Die Geschichte der beiden beginnt auf einem Fußballturnier, bei dem er sie zum ersten Mal sah. "Sie kam rein und ich war total hin und weg", erinnert er sich.

Dass ihre erste Beziehung damals scheiterte, nimmt Menowin auf seine eigene Kappe: "Ich war damals ein totaler Chaot und bin in eine ganz komische Richtung gegangen." Den entscheidenden Schritt für das Comeback machte er selbst mit einer schlichten Nachricht, in der er fragte, wie es ihr und ihrer Tochter geht. Dass Ronja tatsächlich zurückrief, traf ihn völlig unvorbereitet. "Als ich ihre Stimme gehört habe, habe ich keine Luft mehr bekommen. Ich musste erst mal auflegen, weil ich das gar nicht realisieren konnte", schildert er den Moment. Heute sei ihre Liebe reifer und gefestigter. "Sie hat genau diesen Schlüssel, den kein anderer Mensch hat", betont er. Sein Rezept für eine funktionierende Beziehung: "Man muss sich immer wieder updaten. Was bringt es, wenn man nur oberflächlich zusammenlebt?"

Vor rund zwei Wochen hatte Menowin noch mehr private News auf Lager: Der Sänger sollte bald zum neunten Mal Vater werden. Laut Bild erwarten Menowin und Ronja ein Mädchen, ihr erstes gemeinsames Kind. Das Baby sei ein Wunschkind gewesen. Auch Hochzeitspläne stehen im Raum. "Dann würden wir das gerne machen", sagte Menowin mit Blick auf eine mögliche Ehe nach seiner Scheidung.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

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Imago Menowin Fröhlich feiert den DSDS-Sieg mit einem Kuss von Ronja Lehmann in den MMC-Studios Köln

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin Ronja, 2025