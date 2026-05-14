Wahrsagerin sagte Amira Aly dritte Schwangerschaft voraus

Amira Aly (33) teilt ihr Babyglück – und sorgt gleichzeitig für einen echten Gänsehautmoment! Die Moderatorin erwartet mit ihrem Partner Christian Düren (35) das erste gemeinsame Kind und bestätigt die Schwangerschaft nun gegenüber der Bild. "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", erklärt Amira. Wochenlang hatten die beiden die süße Nachricht ganz bewusst nur im engsten Kreis gehalten und die besondere Zeit für sich genossen. Nun macht die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) öffentlich, was eine Wahrsagerin ihr schon zu Jahresbeginn ziemlich konkret vorausgesagt hatte.

In ihrem inzwischen eingestellten Podcast "Iced Macho Latte" erzählte Amira Anfang des Jahres, dass sie während eines Besuchs in ihrer österreichischen Heimat erneut bei einer Wahrsagerin war, die ihr schon früher sehr private Details erstaunlich genau beschrieben habe. Auch diesmal habe die Hellseherin offenbar ins Schwarze getroffen. "Die hat mich angeguckt und sagt: Du bist im Februar oder März schwanger, spätestens April", berichtete Amira damals. Neben dem Timing für die Schwangerschaft sprach die Wahrsagerin sogar von einer möglichen Hochzeit. Demnach solle Amira im August oder September den Bund fürs Leben schließen – am 8.8. oder 9.9. – und zwar in Österreich.

Schon vor zwei Monaten deutete Amira an, wohin die Reise geht. In einem Interview mit der Zeitschrift Bunte machte sie klar, dass sie sich weiteren Nachwuchs gut vorstellen konnte. "Ich hätte schon gerne noch Kinder, mindestens ein Kind", sagte sie damals. Und auch beim Thema Hochzeit ließ sie eine Tür offen. Den Antrag müsse aber Christian machen, denn da sei sie "old-fashioned". Ob und wie sich die Hochzeits-Prophezeiung der Wahrsagerin erfüllt, bleibt noch offen.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025