Lip-Filler und Co.: Chloe Cherry verrät ihr Beauty-Geheimnis

Schauspielerin Chloe Cherry (28) ist für ihre markanten Lippen bekannt – und macht jetzt keinen Hehl daraus, welche Schönheitsbehandlungen dahinterstecken. In der YouTube-Serie "Beauty Secrets" des Magazins Vogue gab die "Euphoria"-Darstellerin jetzt ganz offen Einblick in ihre Beauty-Routinen. Dabei verriet sie nicht nur, dass sie regelmäßig Lipfiller bekommt, sondern auch, wie oft sie diesen Eingriff bereits hinter sich gebracht hat: "Ich habe in meinem Leben so viel Lipfiller bekommen, dass ich nicht einmal mehr die Betäubungscreme brauche, weil ich es so gewohnt bin, wie es sich anfühlt, Lipfiller zu bekommen", erklärte sie. Ihr Kommentar dazu: "Das ist mein Ding!"

Doch damit nicht genug: Chloe berichtete in dem Video auch von Botox-Injektionen in ihrer Stirn, die sie vorgenommen hat, weil ihr ihr eigenes Gesicht nicht gefallen habe. Den regelmäßigen Behandlungen schreibt sie nun eine ungewöhnliche Nebenwirkung zu. "Ich habe es buchstäblich so oft in meine Stirn injizieren lassen, dass ich glaube, der Muskel ist tatsächlich verkümmert", sagte sie lachend, während sie zeigte, wie wenig sie ihre Augenbrauen noch bewegen kann. Stirnfalten erwartet sie deshalb keine mehr. Außerdem sprach sie über ihre auffällig langen Wimpern, die sie einem Wimpernserum von Sweed Beauty verdankt. "Es hat sie wirklich so viel wachsen lassen", schwärmte sie. Am Set von "Euphoria" wurde das sogar zum Problem: Ihre echten Wimpern wurden länger als die Kunstwimpern, die ihr Make-up-Artist verwendete – und mussten deshalb gestutzt werden.

Chloe, die mit bürgerlichem Namen Elise Marily Jones heißt, wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Faye in der HBO-Max-Serie "Euphoria" bekannt. Die 28-Jährige war zuvor als Model tätig und ist auch auf Social Media sehr aktiv. Ihre offene Art, über Beauty-Eingriffe zu sprechen, kam bei den Fans gut an. "Es sieht bei ihr wirklich gut aus", schrieb eine Person in den Kommentaren unter dem Vogue-Video.

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Getty Images Chloe Cherry, "Euphoria"-Star

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Getty Images Chloe Cherry, Model

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Getty Images Chloe Cherry, Model