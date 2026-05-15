Nach Geburt: Pete Davidson und Elsie sollen getrennt sein

Pete Davidson (32) ist offenbar wieder solo. Der Comedian und seine Freundin Elsie Hewitt (30) sollen sich getrennt haben – nur fünf Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Scottie Rose. Das berichtete jetzt The Sun unter Berufung auf mehrere Insider. Demnach habe es bereits seit einigen Wochen Gerüchte um eine Beziehungskrise gegeben, bevor der Schnitt nun letztlich vollzogen worden sei. Während Pete derzeit viel für seine Karriere unterwegs ist, soll Elsie sich in Los Angeles vor allem um das gemeinsame Baby kümmern.

Der berufliche Stress und die räumliche Distanz gelten auch als Hauptgrund für das Ende der Beziehung: "Pete war so viel für die Arbeit unterwegs, aber Elsie wünschte sich nach der Geburt ihrer Tochter mehr Unterstützung zu Hause", so der Insider. "Es war für ihn sehr schwierig, denn er muss natürlich arbeiten, um Geld zu verdienen." Ein weiterer Vertrauter bestätigt die Trennung und betont, dass die beiden nun andere Prioritäten haben: "Sie konzentrieren sich zu 100 Prozent auf Scottie. Die beste gemeinsame Lösung für das Co-Parenting zu finden, hat für sie höchste Priorität."

Pete und Elsie hatten ihre Beziehung zunächst eher zurückhaltend gehandhabt, waren dann aber mit gemeinsamen Auftritten immer öffentlicher geworden. Die Schauspielerin machte die Liebe mit dem Comedian vergangenes Jahr unter anderem auf Instagram offiziell, wo sie Clips von ihm teilte. Auf dem roten Teppich präsentierten sich die beiden zuletzt im Partnerlook und zeigten sich vertraut. Tochter Scottie Rose steht für beide nun im Mittelpunkt ihres neuen Alltags als getrenntes, aber weiterhin eng verbundenes Elternteam.

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Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Schauspieler

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Instagram / @elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen