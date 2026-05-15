So kam es zur Ballermann-Feierei von Elton und Giulia Siegel

Eigentlich war alles gar nicht so geplant: Moderator Elton (55) und Realitystar Giulia Siegel (51) haben kürzlich gemeinsam am Ballermann gefeiert und bei einem Auftritt von Sängerin Mia Julia (39) in vorderster Reihe gestanden. Im Promiflash-Interview schilderte Elton nun, wie es überhaupt dazu kam. Der Moderator war ursprünglich mit seinen Freunden auf Mallorca unterwegs – das Zusammentreffen mit Giulia war keineswegs verabredet, wie er erklärt.

"Das war purer Zufall. Ich war mit meinen Jungs da. Wir haben gefeiert und wir waren in der gleichen Konstellation, wo halt sie war, weil sie hat später, glaube ich, aufgelegt als DJane. Und ja, man kennt sich halt. Und dann hat sie gesagt: 'Komm her. Komm her.' Und dann ja, dann stand man halt zusammen. Aber das war jetzt nicht irgendwie geplant oder so. Das war tatsächlich Zufall", betonte Elton im Gespräch.

Beim Auftritt von Mia Julia entwickelte Elton dann eine kleine persönliche Challenge für sich: Er wollte unbedingt wissen, ob die Ballermann-Sängerin ihn im Publikum bemerkt. "Ja, wir haben da eine Challenge draus gemacht: 'Sieht sie mich oder sieht sie mich nicht?'", verriet er gegenüber Promiflash mit einem Augenzwinkern. Am Ende sahnte Elton ein Highfive von Mia Julia ab – auch wenn er sich dafür ordentlich ins Zeug legen musste.

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IMAGO / APress International, IMAGO / nicepix.world Collage: Elton und Giulia Siegel

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

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Imago Mia Julia, Juni 2025