Amira Aly sprach bereits im März von möglichem Nachwuchs

Am Mittwoch wurde bekannt: Amira Aly (33) erwartet ihr drittes Kind. Dass dieser Wunsch schon lange in ihr gereift ist, zeigt jetzt ein Blick zurück: Bereits Ende März sprach die Moderatorin ganz offen über ihren Kinderwunsch, als RTL sie beim Lascana-Shooting auf Teneriffa traf. Zwischen Meer und Sonne erzählte sie entspannt von ihrem Patchwork-Glück und davon, dass sie sich noch einmal Nachwuchs vorstellen könnte. "Ich hätte schon gerne noch mindestens ein Kind", verriet sie und fügte hinzu: "So auf zwei weiß ich jetzt nicht. Aber eins darf."

Besonders ans Herz gewachsen war ihr dabei der Gedanke, ihre beiden Söhne als große Brüder zu erleben. "Meine beste Freundin hat ein Baby bekommen. Und ich habe gesehen, wie meine Söhne mit diesem Baby umgehen. Das war herzerwärmend", schwärmte sie. Der Anblick ihrer Jungs, die plötzlich ganz sanft und fürsorglich wurden, habe sie tief berührt: "Und dann dachte ich so: 'Okay, die sind jetzt in dem Alter, die wären richtig coole große Brüder.'" Genau dieser Traum wird nun Wirklichkeit – mit ihrem Partner Christian Düren (35) beginnt sie ein neues Familienkapitel.

Einen Gänsehautmoment gab es bei Amira allerdings noch aus einem ganz anderen Grund: Die Schwangerschaft soll ihr schon zu Jahresbeginn ziemlich konkret vorhergesagt worden sein. In ihrem inzwischen eingestellten Podcast "Iced Macho Latte" erzählte sie von einer Wahrsagerin in ihrer österreichischen Heimat. "Die hat mich angeguckt und sagt: Du bist im Februar oder März schwanger, spätestens April", berichtete Amira damals. Und tatsächlich hielt sie ihr Babyglück erst einmal wochenlang ganz bewusst im engsten Kreis, bevor sie die Nachricht später bestätigte: "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel."

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Imago Amira Aly bei der Eröffnung der True Crime Ausstellung Serienkiller in Köln-Ehrenfeld, 07. Mai 2026

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Getty Images Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026