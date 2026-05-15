Süß: Shawn Mendes und Bruna Marquezine knutschen im Park

Junges Glück: Shawn Mendes (27) und seine Freundin Bruna Marquezine (30) haben sich am Mittwoch ein entspanntes Date in Los Angeles gegönnt. Die beiden starteten ihren Ausflug mit einem Kaffee in einem lokalen Café und schlenderten anschließend durch den Griffith Park. Just Jared liegen verschiedene Fotos vor, auf denen die beiden auf einer Bank sitzen, sich unterhalten und ausgiebig küssen. Der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpret trug dabei ein braunes Tanktop und weite schwarze Hosen, Bruna erschien lässig in einem weißen Tanktop und Jeans.

Das Park-Date war nicht das erste Mal, dass die beiden in letzter Zeit öffentlich Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Kurz zuvor hatten Shawn und Bruna am Flughafen LAX in Los Angeles bereits für Romantik gesorgt, als sie sich wiedersahen und ihre Zuneigung füreinander offen zeigten. Neben ihrem noch recht jungen Liebesglück ist die Schauspielerin auch beruflich gut beschäftigt: Im März erschien ihr Film "Velhos Bandidos", und weitere Projekte warten auf sie – darunter die zweite Staffel der Disney+-Serie "Amor da Minha Vida", in der sie ihre Rolle als Bia Martins reprisen wird, sowie ein Auftritt in der Serie "Véspera".

Das Paar sorgt seit Dezember 2025 für Schlagzeilen, als erste Gerüchte über eine mögliche Romanze aufkamen. Bereits Wochen zuvor wurden die beiden zusammen am Flughafen Galeão in Rio de Janeiro gesichtet, wo sie Hand in Hand durch die Flughafenhalle liefen und sich gegenseitig anlachten – ein Zeichen der Erdung für Shawn, der die letzten Jahre wohl mit sich haderte. Der Sänger, der 2013 durch sechssekündige "Vine"-Videos, in denen er Songs coverte, bekannt wurde, wurde plötzlich ernst: In einem Interview von 2024 gab der Musiker zu, nach der Absage seiner "Wonder Tour" im Jahr 2022 – die er wegen seiner mentalen Gesundheit auf Eis legte – zwischenzeitlich ernsthaft überlegt zu haben, der Musik den Rücken zu kehren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shawn Mendes und Bruna Marquezine

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Vivian Fernandez / Getty Images for amfAR Bruna Marquezine bei der amfAR Gala in Brasilien 2017

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Getty Images Shawn Mendes, Sänger

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