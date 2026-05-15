"Love Fool"-Paar Laura und Artur erwartet gemeinsam ein Baby

Laura und Artur, die sich in der Realityshow Love Fool kennenlernten, haben jetzt eine besonders süße Überraschung für ihre Community: Das TV-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Baby. Auf Instagram teilen die beiden ein emotionales Reel, in dem Laura stolz ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch präsentiert. Dabei streicht der werdende Vater ihr mit zärtlichen Gesten über den Bauch, umarmt und küsst sie. Die rührenden Aufnahmen sorgen bei ihren Followern für Begeisterung – in den Kommentaren sammeln sich unzählige Glückwünsche und Herz-Emojis.

Zu dem Reel veröffentlichten Laura und Artur außerdem einen bewegenden Text, der sich direkt an ihr ungeborenes Kind richtet. "Aus Liebe wird Leben. Aus zwei Herzen entsteht ein kleines Wunder. Lange war es still, weil wir dieses besondere Glück erst für uns behalten wollten. Nun beginnt das schönste Kapitel unseres Lebens. Mama und Papa freuen sich jeden Tag ein bisschen mehr auf dich und lieben dich schon jetzt mehr, als Worte je beschreiben könnten. Baby K."

Für die beiden Realitystars ist das gemeinsame Baby der nächste große Schritt nach ihrer intensiven Kennenlerngeschichte vor den Kameras. Laura und Artur hatten sich 2023 bei "Love Fool" ineinander verliebt und ihre Beziehung nach den Dreharbeiten auch im Alltag fortgesetzt. Zwischenzeitlich war ihre Liebe zwar schon einmal gescheitert, doch nach einer Trennung fanden sie wieder zueinander und zeigten sich auf Social Media wieder vereint. Nun krönen sie ihre On-off-Lovestory mit ihrem ersten Kind und lassen ihre Fans an diesem neuen Kapitel in ihrem Leben teilhaben, das sie als kleine Familie beginnen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / artur_kl17 "Love Fool"-Kandidaten Artur und Laura

Anzeige Anzeige

Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, TV-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / lxuralotta "Love Fool"-Laura und Artur, TV-Kandidaten