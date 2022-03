Von der Pornoindustrie ins Schauspielgeschäft! Vor Kurzem lief das Staffelfinale der Erfolgsserie Euphoria. Aber Fans können aufatmen: Noch während der Ausstrahlung wurde bekannt gegeben, dass es eine dritte Staffel rund um die Erlebnisse von Rue (Zendaya, 25) und ihren Freunden mit Drogensucht, Sex und Gewalt geben wird. Wahrscheinlich auch wieder mit dabei: Chloe Cherry (24) als Faye. Vor dieser Rolle war die US-amerikanische Schauspielerin bereits als Porno-Darstellerin aktiv.

Die Blondine mit dem Schmollmund und den großen Kulleraugen arbeitete in der Pornobranche, bevor sie schließlich Schauspielerin wurde. 2015 stieg sie mit 17 Jahren in die Branche ein und trat schließlich in über 200 Erwachsenen-Filmen auf. Durch ihre jahrelange Arbeit im Porno-Business litt die 24-Jährige sogar an einer Essstörung, wie sie jetzt im Podcast Call Her Daddy verriet.

"Es fing alles damit an, dass dieser Agent, den ich in der Pornobranche hatte, mir ins Gesicht sagte, dass ich fett sei", erinnerte sie sich gegenüber Moderator Alex Cooper. "Er sagte: 'Jeder sagt, dass du fett bist und dass du am schnellsten abnimmst, wenn du nichts isst.'" Danach entwickelte sich bei Chloe die Krankheit. Durch die Hilfe von Fachleuten und ihren Freunden konnte sie schließlich wieder geheilt werden.

SIPA PRESS Chloe Cherry, Januar 2019

BFA Chloe Cherry, Februar 2022

Instagram / perfect_angelgirl Chloe Cherry, Instagram 2022

