Harrys Ex Cressida Bonas reflektiert den Tod ihrer Schwester

Cressida Bonas (37) hat in einem Interview mit der Times offen darüber gesprochen, wie sehr ihre Geschwister sie geprägt haben – und welche bleibende Wirkung ihre verstorbene Schwester Pandora Cooper-Key auf sie hat. Die ehemalige Freundin von Prinz Harry (41) beschreibt ihre Schwestern als zweite Mutterfiguren: "Sie wechselten meine Windeln, badeten mich und waren die helfenden Hände meiner Eltern." Besonders die Erinnerung an Pandora begleitet die Mutter von zwei Kindern noch immer im Alltag. Das Thema Familie und Mutterschaft vertieft sie außerdem gemeinsam mit ihrer Schwester Isabella Branson im Podcast "Lessons from Our Mothers" – eine Live-Show ist für den 20. Mai in London geplant.

Pandora starb im Juli 2024 im Alter von 51 Jahren an einem inoperablen Hirntumor, nachdem sie über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder an verschiedenen Krebserkrankungen gelitten hatte. Trotz allem sei sie stets lebensfroh geblieben, erinnert sich Cressida: "Obwohl sie jahrelang krank war, fand sie Freude an den kleinsten Dingen und war immer dankbar." Pandoras Lebensmotto habe sie stark beeinflusst: "Pandora glaubte daran, dem nachzugehen, was man will, anstatt darauf zu warten, dass es einem in den Schoß fällt. Sie pflegte zu sagen: 'Was ist das Schlimmste, das passieren kann?'" Diese Haltung möchte Cressida an ihre eigenen Kinder weitergeben. "Selbst jetzt höre ich sie manchmal in meinem Ohr, wie sie mich weiterdrängt, mich daran erinnert, einfach rauszugehen und das Leben voll zu leben", sagt sie.

Cressida ist seit 2020 mit dem Immobilieninvestor Harry Wentworth-Stanley verheiratet. Die beiden haben einen Sohn namens Wilbur und eine Tochter namens Delphina Pandora – der zweite Vorname ist eine direkte Hommage an die verstorbene Schwester. Dass Pandoras Tod Cressida tief getroffen hat, hatte sie bereits früher öffentlich gemacht: In einem Podcast-Gespräch beschrieb sie es als "völlig schockierend", die wichtigste Person in ihrem Leben zu verlieren, und gestand, dass sie sich noch immer schwertue, das Wort "gestorben" auszusprechen. Mit der Figur ihrer Schwester bleibt Cressida also auf vielen Ebenen verbunden – als Mutter, als Podcasterin und als Mensch.

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Getty Images Cressida Bonas im Juni 2019

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Instagram / cressida_bonas_ Pandora Cooper-Key und Cressida Bonas

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Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit ihrer Familie