Chloe Cherry (24) will sich noch nicht auf einen Partner festlegen! Seit der zweiten Staffel gehört sie zum Cast von Euphoria und kommt bei den Fans supergut an. Bevor sie selbst Teil der amerikanischen Erfolgsshow wurde, machte sie mit einer pornografischen Parodie der Sendung auf sich aufmerksam. Jetzt verriet sie, warum sie zehn Personen gleichzeitig datet und worauf sie auch ohne ihre Sugar-Daddys nicht mehr verzichten will.

Im Podcast The Viall Files erzählte sie, wie es dazu kam, dass sie derzeit zehn Leute trifft: "Im Moment treffe ich einfach gerne viele unterschiedliche Leute, damit ich nicht zu viel von einer Person brauche." Weiterhin erklärte Chloe zu ihrer Entscheidung: "Sich mit mehreren Personen zu treffen war das Beste für mich, um herauszufinden, was ich von einer anderen Person will und was nicht." Vieles davon habe sie bereits durch ihre Sugar-Daddys gelernt.

So einen Gönner zu haben, habe ihr beispielsweise gezeigt, dass sie bestimmte Ansprüche an das Verhalten ihres künftigen Partners hat. "Ich werde nie wieder einen Mann akzeptieren, der nicht wenigstens versucht, sich in irgendeiner Weise um mich zu kümmern, und der nicht versucht, in irgendeiner Weise ritterlich zu sein", betonte die Amerikanerin. Sie wisse nicht, warum sie ein anderes Verhalten akzeptieren solle, wenn es in der Welt genug Menschen gebe, die bereit wären, sie genau so zu behandeln.

Instagram / perfect_angelgirl Chloe Cherry, Schauspielerin

Instagram / perfect_angelgirl Chloe Cherry, Instagram 2022

Instagram / perfect_angelgirl Chloe Cherry, November 2021

