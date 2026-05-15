Laut Nino de Angelo ist Sarahs "ESC"-Song "nicht gut genug"

Wenige Tage vor dem ESC-Finale hat Nino de Angelo (62) eine klare Meinung zu Deutschlands Chancen beim diesjährigen Eurovision Song Contest: Sängerin Sarah Engels (33) tritt am Samstag in Wien mit dem Song "Fire" an – doch der Schlagersänger glaubt nicht an eine vordere Platzierung. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ließ er kein gutes Haar an dem Beitrag: "Trotz einer wunderbaren Sarah Engels in einem atemberaubenden Kleid denke ich, dass Deutschland wieder auf den hinteren Plätzen landen wird", sagte der 62-Jährige. Sein abschließendes Urteil fiel dabei deutlich aus: "Der Song ist einfach nicht gut genug."

Nino weiß, wovon er spricht – er kennt den Wettbewerb aus eigener Erfahrung. 1989 trat er selbst für Deutschland beim "ESC" an und belegte mit dem Lied "Flieger" den 14. Platz. Sarah hingegen gilt als starke Sängerin, die eine aufwendige Bühnenshow einstudiert hat, weshalb sich einige Fans und Beobachter durchaus Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis machen. Bei Wettanbietern zählt die Kölnerin bislang allerdings nicht zu den Favoritinnen des Abends. Auch der Blick auf die ESC-Bilanz der vergangenen Jahre fällt aus deutscher Sicht ernüchternd aus: Oft reichte es nur für die letzten oder vorletzten Plätze, einzig Michael Schulte (36) konnte 2018 mit Rang vier ein echtes Ausrufezeichen setzen. Doch auch er hat zuletzt eine eher nüchterne Prognose für Sarah abgegeben.

Für Sarah ist der Auftritt beim "ESC" ein weiteres Kapitel in einer Karriere, die schon früh vor laufenden Kameras begann. Seit ihrer Teilnahme an einer Castingshow hat sich die zweifache Mutter nicht nur als Sängerin, sondern auch als Realitystar und Seriendarstellerin einen Namen gemacht. Wegbegleiter betonen immer wieder ihren Ehrgeiz, ihre Disziplin und ihre Bühnenroutine. Privat zeigt sich die Musikerin ihren Fans häufig auf Social Media, wo sie Einblicke in ihr Familienleben, ihr Training und ihre Vorbereitung auf große Auftritte gibt. Nino wiederum blickt auf eine lange Laufbahn im Musikgeschäft zurück, geprägt von großen Hits wie "Jenseits von Eden" und seiner "ESC"-Erfahrung, die ihm bis heute einen besonderen Blick auf den Wettbewerb verschafft – auch wenn er beim aktuellen deutschen Beitrag zu einer klaren Einschätzung kommt.

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Getty Images Sarah Engels auf dem Turquoise Carpet der ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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IMAGO / Future Image Nino de Angelo, Sänger

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle