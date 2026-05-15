Stephen Colletti und Alex Weaver begrüßen Sohn Rhodes August

Babyglück für Stephen Colletti (40) und Alex Weaver: Der frühere "Laguna Beach"-Star und die NASCAR-Reporterin sind zum ersten Mal Eltern geworden und teilen ihre Freude mit der ganzen Welt. Auf Instagram verkündeten die beiden jetzt, dass ihr Sohn Rhodes August das Licht der Welt erblickt hat. Dazu posteten Stephen und Alex ein stimmungsvolles Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die winzige Hand des Neugeborenen den Finger der frischgebackenen Mama umklammert. In der Bildunterschrift hielten sie sich ganz schlicht und schrieben nur den Namen ihres Babys: "Rhodes August Colletti."

Vor allem Kollegen von Stephen reagierten begeistert auf den süßen Nachwuchs-Post. Sein One Tree Hill-Kumpel James Lafferty (40) kommentierte: "Das ist ein glücklicher kleiner Mensch. Glückwunsch euch zwei. Die besten Nachrichten überhaupt", schrieb der Schauspieler unter das Foto. Auch Eiskunstlauf-Legende Tara Lipinski (43), die mit dem frischgebackenen Vater bei "The Traitors" vor der Kamera stand, meldete sich zu Wort und jubelte: "Jaaaaa!!!!!! Glückwunsch!" Stephen hatte schon vor Kurzem im Gespräch mit dem Magazin People erzählt, dass er sich sehr auf seine neue Vaterrolle freut und dabei vor allem seine Frau für ihre Stärke in der Schwangerschaft feierte. Er schwärmte, Alex sei während der gesamten Zeit ein echter "Superheld" gewesen.

Stephen und Alex kennen sich bereits seit 2021 und machten ihre Liebe ein Jahr später über Instagram öffentlich. 2023 folgte die Verlobung, im Oktober 2025 gaben sich der Schauspieler und die Sportjournalistin schließlich das Jawort. Anfang dieses Jahres teilte das Paar dann mit, dass Nachwuchs unterwegs ist: In einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Shooting am Strand präsentierten die beiden stolz Alex' wachsenden Babybauch und schrieben dazu nur "Mama & Papa". Nun beginnt für Stephen, der durch "Laguna Beach" und "One Tree Hill" berühmt wurde, und Alex ein völlig neues Kapitel als kleine Familie – und ihre Fans können die ersten Schritte in dieses Abenteuer via Social Media miterleben.

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Getty Images Alex Weaver und Stephen Colletti bei der SAG Awards Season Celebration, Dezember 2024

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Instagram / al_weave Stephen Colletti und Alex Weaver mit Sohn Rhodes August Colletti, Mai 2026

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James Lafferty, Alexandra Park und Stephen Colletti beim Monte Carlo TV Festival, 2018