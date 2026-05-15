Nicolas Cage (62) zeigt sich mit Frau Riko (31) bei Premiere

Nicolas Cage hat am Mittwochabend mit seiner Ehefrau Riko Shibata die Weltpremiere seiner neuen Serie "Spider-Noir" gefeiert. Der 62-jährige Schauspieler und die 31-Jährige liefen gemeinsam über den roten Teppich im Regal Times Square in New York City – und präsentierten sich dabei als eingespieltes Paar. Nicolas trug einen eng geschnittenen dunklen Anzug mit weißem Hemd und gemusterter Krawatte in Marineblau, während Riko in einem langen, plissierten schwarzen Rock mit einem dazu passenden figurbetonenden Oberteil erschien, darunter ein weißes Hemd mit schwarzer Spitzennetzstruktur an den Ärmeln. Auch viele andere Castmitglieder der Serie waren bei der Veranstaltung vor Ort, darunter Jack Huston (43), Brendan Gleeson (71), Lamorne Morris (42) und Lukas Haas (50).

Bei "Spider-Noir" handelt es sich um Nicolas' (62) erste Hauptrolle in einer TV-Serie. Er spielt darin Ben Reilly, einen abgebrühten Privatdetektiv im New York der 1930er-Jahre, der nach einer tief persönlichen Tragödie mit seiner Vergangenheit als Superheld konfrontiert wird. Die Serie ist ab dem 27. Mai bei Prime Video verfügbar – und das in zwei Versionen: Zuschauer können zwischen einer authentischen Schwarz-Weiß-Fassung und einer farbigen Version wählen. Weitere Hauptrollen übernehmen unter anderem Lamorne Morris als Robbie Robertson (82), Brendan Gleeson als Schurke Silvermane sowie Jack Huston als Flint Marko. Nicolas hatte die Figur des Spider-Man Noir bereits in dem Animationsfilm "Spider-Man: Into The Spider-Verse" aus dem Jahr 2018 gesprochen.

Nicolas und Riko (31)lernten sich 2020 bei einem Japan-Aufenthalt des Schauspielers kennen und heirateten 2021 in einer intimen Zeremonie im Wynn Casino and Hotel in Las Vegas. Es ist Nicolas' fünfte Ehe – zuvor war er unter anderem mit den Schauspielerinnen Patricia Arquette (58) und Lisa Marie Presley (†54) verheiratet. Gemeinsam haben Nicolas und Riko eine Tochter namens August, die heute drei Jahre alt ist. Bereits im vergangenen Jahr waren die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen, als sie bei den Golden Globes einen eleganten Auftritt hinlegten.

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Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage bei der "Spider-Noir"-Premiere und Post-Reception in New York City

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Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage bei der Weltpremiere von Prime Videos "Spider-Noir" in New York

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Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage, Golden Globes, 2025