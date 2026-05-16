Taylor Swift plant geheime Hochzeit: Anrufe statt Karten

Taylor Swift (36) macht ihre Hochzeit mit Travis Kelce (36) zur streng geheimen VIP-Mission – und greift dafür jetzt persönlich zum Hörer. Wie das Portal TMZ berichtet, verzichtet die Sängerin komplett auf klassische Karten und ruft stattdessen ausgewählte Promifreunde direkt an, um ihnen ein exklusives mündliches Save-the-Date zu geben. Die Gäste erfahren dabei nur, dass die Trauung im Sommer stattfinden soll und sie sich ihre Kalender freihalten sollen. Wo und an welchem Tag sich Taylor und der Footballstar das Jawort geben wollen, bleibt am Telefon aber konsequent unter Verschluss.

Dem Bericht zufolge geht es der Musikerin vor allem darum, jedes mögliche Leck zu vermeiden. Gedruckte Einladungen oder Save-the-Date-Karten könnten leicht abfotografiert und im Netz oder bei Medien landen – dieses Risiko will Taylor offenbar nicht eingehen. Ein Teil der Anrufe soll direkt von ihr kommen, andere Kontakte übernimmt ihr Team, das die A-Promis laut TMZ lediglich darauf vorbereitet, dass ein großes Ereignis ansteht. Konkrete Infos wie Location, Uhrzeit oder ein genauer Tag werden bewusst zurückgehalten und wohl erst deutlich später und auf sicherem Weg verschickt.

Die strikte Geheimhaltung passt zu der Art, wie Taylor und Travis ihre Beziehung bisher gehandhabt haben. Obwohl beide zu den bekanntesten Stars ihrer Branchen zählen und bei öffentlichen Auftritten regelmäßig im Fokus stehen, halten sie viele private Momente aus der Öffentlichkeit heraus. Taylor sprach in der Vergangenheit immer wieder darüber, wie wichtig ihr vertraute Kreise und geschützte Räume sind, um Beziehungen in Ruhe wachsen zu lassen. Dass sie jetzt selbst zum Telefon greift, zeigt, wie viel Wert die Sängerin auf persönlichen Kontakt legt – vor allem, wenn es um einen so intimen Lebensschritt wie ihre Hochzeit geht.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025