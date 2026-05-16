Marvel-Fans enttäuscht: Oscar Isaac zögert mit MCU-Comeback

Oscar Isaac (46) lässt die Marvel-Fans weiter warten: Der Schauspieler, der 2022 in der Serie "Moon Knight" sein großes MCU-Debüt feierte, kehrt vorerst nicht ins Superhelden-Universum zurück. Wie Serienschöpfer Jeremy Slater jetzt im Gespräch mit Comic Book erklärt, gibt es aktuell weder konkrete Pläne für eine zweite Staffel noch Ankündigungen für Auftritte der Figur in anderen Marvel-Projekten. Der Grund: Oscar hat vertraglich ein großes Mitspracherecht bei der kreativen Ausrichtung seines Charakters und macht sein Comeback von einer wirklich starken neuen Geschichte abhängig. Bis diese gefunden ist, bleibt der beliebte Antiheld aus dem MCU verschwunden – sehr zum Frust vieler Fans, die sich seit Jahren eine Rückkehr wünschen.

Im Interview macht Slater deutlich, dass ohne die aktive Zustimmung von Oscar nichts passiert. Der Star wolle sich nur dann wieder den Mantel des Mondritters überstreifen, wenn ihn das geplante nächste Kapitel von Marc Spector und seinen Persönlichkeiten komplett überzeugt. Gleichzeitig betont der Autor, dass "Moon Knight" von Beginn an als abgeschlossene sechsteilige Serie angelegt worden sei und bislang kaum Verbindungen zu anderen Marvel-Filmen oder -Serien habe. Genau das erschwere es, die komplexe Figur spontan in bestehende MCU-Pläne zu integrieren. Slater selbst rechnet deshalb nicht mit einer eigenen großen Rückkehr als kreativer Kopf der Reihe, zeigt sich aber dennoch hoffnungsvoll. Er habe zwar "keine Insider-Informationen über die Figur", sei aber "sehr hoffnungsvoll und optimistisch, dass wir ihn irgendwann wiedersehen werden", wie er gegenüber Comic Book erläutert.

Für Oscar war "Moon Knight" ein besonderes Projekt, denn die düstere, psychologisch geprägte Story und die Darstellung einer Figur mit multiplen Persönlichkeiten brachten ihm viel Lob ein. Laut Slater hat sich der Schauspieler "sehr über die vielen positiven Reaktionen der Fans gefreut", die die Disney-Plus-Serie bis heute feiern. Gerade dieser enge Draht zum Publikum spielt offenbar eine große Rolle: Der Hollywoodstar gilt als jemand, der seine Rollen bewusst auswählt und Wert darauf legt, nicht einfach nur Teil einer großen Franchise-Maschinerie zu sein. Stattdessen soll jede Figur, die er spielt, eine eigene, runde Entwicklung durchlaufen.

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Getty Images Oscar Isaac bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, Barker Hangar, am 18. April 2026

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Getty Images Oscar Isaac bei der "Moon Knight"-Premiere in Berlin

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Getty Images Oscar Isaac bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Beef" im Robin Williams Center in New York City, 16. April 2026