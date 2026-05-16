Todesursache klar: Daran starb Deutschrapper EnteTainment

Fast ein Jahr nach dem Tod von Entetainment haben seine engsten Freunde und Crewkollegen Jannik und Cedric von Trill Fingaz nun die Todesursache des beliebten Deutschrappers öffentlich gemacht, wie Raptastisch berichtet. In ihrem emotionalen Abschiedssong mit dem Titel "29juni" enthüllen sie, dass Entetainment, der bürgerlich den Namen Jens trug, an Krebs gestorben ist. Der Rapper war am 29. Juni 2025 im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Sein Umfeld hatte die Todesursache zunächst bewusst zurückgehalten, um der Familie Zeit zum Trauern zu lassen – aber gleichzeitig versprochen, die offenen Fragen der Fans irgendwann zu beantworten.

Dieses Versprechen haben Jannik und Cedric nun eingelöst. Im Text des Songs heißt es: "Kein Happy End/ Tränen fallen, wenn ich an dich denk/ Sie vermissen Ente – ich Jens/ […] Es klingt so oft als hättest du's gewusst/ Stechen in der Brust/ und du kämpfst mit der Luft/ Mein bester Freund hat Krebs/ was soll ich noch erzählen?" Im Song sind auch Sprachnachrichten von Entetainment selbst zu hören, in denen er noch voller Hoffnung über seine Pläne für 2025 sprach und eigene Fehler aus der Vergangenheit reflektierte. Der Track bewegt viele Fans im Netz und gilt als würdiger Abschied für den Künstler.

Entetainment hatte stets ein Geheimnis um seine Identität gemacht. Weder sein bürgerlicher Name noch sein Gesicht ohne Maske waren zu Lebzeiten offiziell bekannt – erst jetzt, durch den Abschiedssong seiner Freunde, wurde enthüllt, dass er Jens hieß. Als Battlerapper hatte er sich mit seiner charakteristischen Entenmaske einen Namen gemacht und unter anderem 2015 das JBB-Turnier gewonnen. Auch kommerziell war er erfolgreich: Zwei seiner Alben schafften es in die Top 10 der Charts. Nach seinem Tod hatten Fans innerhalb weniger Stunden einen fünfstelligen Betrag für seine Beerdigung gesammelt – die Spendenaktion musste nach weniger als zwei Tagen geschlossen werden, weil das ursprüngliche Ziel deutlich übertroffen worden war.

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Instagram / entetainment_tf EnteTainment, Rapper

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