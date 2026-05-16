Deborra-Lee Furness schockiert mit Angriff auf Hugh Jackman

Mit einem einzigen Kommentar hat Deborra-Lee Furness (70) jetzt für mächtig Aufsehen gesorgt. Die australische Schauspielerin reagierte auf einen Instagram-Post ihrer Kollegin Kerry Washington (49), die mit dem Satz "Man kann niemandem vertrauen... niemals" für ihre Serie "Imperfect Women" warb. Deborra-Lees Antwort ließ wenig Interpretationsspielraum: "Zum Schreien... so wahr", schrieb die 70-Jährige darunter. Angesichts ihrer turbulenten Trennung von Ex-Mann Hugh Jackman (57) nach 27 Ehejahren wurde der Kommentar von vielen Fans als direkter Seitenhieb gegen den Schauspieler gewertet.

Hugh soll von den Worten seiner Ex-Frau alles andere als begeistert sein. Der Schauspieler war von Deborra-Lees öffentlichem Kommentar "überrumpelt" und "äußerst enttäuscht", wie Daily Mail berichtet. Es habe demnach eine "unausgesprochene Vereinbarung" zwischen den beiden gegeben, wonach sie ihn nicht öffentlich schlechtmachen würde. Deborra-Lee hatte sich bereits im vergangenen Jahr zu den emotionalen Folgen der Trennung geäußert: "Mein Herz und mein Mitgefühl gelten allen, die die traumatische Reise des Verrats durchstanden haben. Es ist eine tiefe Wunde, die sehr schmerzt", erklärte sie damals. Die Scheidung der beiden wurde am 12. Juni 2025 offiziell abgeschlossen.

Hugh und Deborra-Lee hatten sich 1995 am Set der australischen TV-Serie "Correlli" kennengelernt und im April 1996 geheiratet. Gemeinsam adoptierten sie ihren Sohn Oscar im Jahr 2000 und Tochter Ava im Jahr 2005. Nachdem das Paar im September 2023 seine Trennung bekanntgegeben hatte, ist Hugh inzwischen mit Broadwaystar Sutton Foster (51) zusammen – die beiden zeigten sich zuletzt gemeinsam bei der Met Gala in New York. Für Deborra-Lee soll dieser Auftritt besonders schmerzhaft gewesen sein. Einer Quelle des Magazins Woman's Day zufolge beginne sie nun aber langsam, wieder nach vorne zu schauen: "Deb fängt endlich an zu heilen und darüber nachzudenken, was sie in ihrem Leben voranbringen möchte."

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

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Getty Images Deborra-Lee Furness, Mai 2025

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art