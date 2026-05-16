Fans ungläubig: J.Los natürliche Schönheit verblüfft alle

Jennifer Lopez (56) hat ihre Fans mit einem ungeschminkten Auftritt auf Instagram verblüfft. Die Sängerin postete ein Video, in dem sie sich während eines freien Tages ihr Make-up abwäscht und dabei ihre natürliche Haut zeigt. Zu sehen ist außerdem ihre komplette Morgenpflege-Routine – und die besteht ausschließlich aus Produkten ihrer eigenen Kosmetikmarke JLo Beauty: ein Gel-Reiniger, ein aufhellendes Serum, eine Lippenpflegemaske sowie ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtsspray. In der Kommentarspalte reagierten viele Fans begeistert auf den Clip.

Doch nicht alle Reaktionen waren uneingeschränkt positiv: Einige Nutzer warfen Jennifer vor, Filter zu verwenden oder sich Schönheitsoperationen unterzogen zu haben. Die große Mehrheit zeigte sich jedoch beeindruckt. "Wow, sie sieht ohne Make-up gut aus!", schrieb ein Fan. "Schön, auch an freien Tagen", kommentierte ein weiterer Nutzer und fügte hinzu: "Das ist eine Menge beeindruckender Haare, die da aus einer Haarklammer kamen." Im Video selbst sprach Jennifer auch über ihre Überzeugung, dass Konsequenz der Schlüssel zu allem sei: "Wir erschaffen tatsächlich, was wir wollen. Ob es unser Traumjob ist oder tolle Haut. Und das tun wir mit Konsequenz." Diese Disziplin nannte sie auch eines der Geheimnisse ihrer erfolgreichen, drei Jahrzehnte langen Karriere.

Das Video erschien zu einem geschickten Zeitpunkt: Jennifer bewirbt derzeit ihren neuen Netflix-Film "Office Romance", der am 5. Juni Premiere feiern wird. Darin spielt sie eine CEO, ihr Filmpartner ist der britische Schauspieler Brett Goldstein, den sie gegenüber der Daily Mail als ihren "besten Leinwandküsser" bezeichnete. Abseits der Kamera greift die Sängerin für große Auftritte auf ein fünfköpfiges Glam-Team zurück, das sie bei roten Teppichen begleitet – bestehend aus zwei Stylisten, einer Hairstylistin, einem Make-up-Artist und einem Nail-Artist.

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Instagram / jlobeauty Jennifer Lopez im Mai 2026

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Getty Images Jennifer Lopez 2026

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Getty Images Brett Goldstein, Februar 2025