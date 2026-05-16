Ohne Laura: Das ist das neue "Ninja Warrior"-Moderationsteam

Eigentlich drehte sich bei Let's Dance alles um den Dancing-Star 2026 – doch beim Viertelfinale der Show sorgte plötzlich Ninja Warrior Germany für den großen Gesprächsstoff. Laura Wontorra (37), die an dem Abend als Vertretung für Victoria Swarovski (32) durch die Sendung führte, wurde von ihrem Moderationskollegen Jan Köppen (43) mit einer Überraschung kalt erwischt. Der 43-Jährige saß im Publikum und verkündete live vor den RTL-Kameras: Auch Laura hört bei der "stärksten Show Deutschlands" auf. Als Abschiedsgeschenk hatte Jan ein opulentes Paket dabei – darunter eine überdimensionale Schraube vom Mount Midoriyama, alle Startsignale aus der Sendung auf CD sowie eine Wildcard auf Lebenszeit. Die 37-Jährige gab zu, die Actionshow "schweren Herzens" zu verlassen.

Damit steht fest: Bei "Ninja Warrior Germany" wird sich in der kommenden Staffel einiges ändern. Schon im vergangenen Jahr hatte sich Frank Buschmann (61) nach vielen Jahren von der Show verabschiedet. Sein Nachfolger am Parcours wird Wolff Fuss. Der 49-Jährige gilt als einer der renommiertesten Sportkommentatoren Deutschlands und erklärte: "Es ist mir große Ehre und Freude zugleich, Teil dieser Show zu sein. Vorher war ich begeisterter Zuschauer dieser Sendung, jetzt werde ich ein ebenso enthusiastischer Begleiter dieser sportlichen Höchstleistungen sein." An Lauras Stelle tritt Anna Fleischhauer. Die 39-Jährige ist bislang als Sportmoderatorin bei "RTL Aktuell" bekannt und freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Das ist ein absolutes Highlight für mich! In den Nachrichten berichte ich regelmäßig von sportlichen Höchstleistungen, aber diese Athleten und Athletinnen hautnah zu erleben, ist etwas ganz Besonderes."

Die Prime-Time-Show gilt als ultimative Ausdauer- und Nervenprobe, bei der in den Kölner MMC Studios traditionell Familien, Freunde und Fans in der Halle mitfiebern. Die Kandidaten müssen über mehrere Stunden hinweg aufwendige Hindernisparcours meistern – und nur wer sich bis ins Finale kämpft, erhält die Chance auf die Siegprämie von 300.000 Euro. Während Laura bislang die emotionalen Reaktionen unmittelbar am Parcoursrand einfing, teilen sich künftig Jan und Anna diese Bühnenmomente, während Wolff die Action am Mikrofon kommentiert. Das neue Trio setzt auf eine Mischung aus bewährtem Konzept und frisch verteilter Dynamik zwischen Athleten, Publikum und Moderation.

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ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

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Imago Anna Fleischhauer berichtet im RheinEnergieStadion beim Spiel 1. FC Köln gegen FC Bayern München, Januar 2026

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ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra im "Ninja Warrior Germany"-Parcours