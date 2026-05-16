Anna Wintours Tochter lässt sich nach acht Jahren scheiden

Ehe-Aus im Mode-Adel: Bee Shaffer und Francesco Carrozzini (43) haben sich nach fast acht Jahren Ehe und insgesamt zehn gemeinsamen Jahren getrennt. Das gaben die Tochter von "Vogue"-Ikone Anna Wintour (76) und der italienische Regisseur jetzt in einem von Page Six zitierten Statement bekannt. Der Zeitpunkt des Liebes-Aus wirft allerdings Fragen auf: Erst Anfang Mai turtelten die beiden noch scheinbar glücklich auf dem roten Teppich der weltberühmten Met Gala in New York – Bee sogar topfit gestylt mit funkelndem Ehering am Finger. Für ihren gemeinsamen vierjährigen Sohn wollen die beiden aber auch in Zukunft an einem Strang ziehen.

In ihrer gemeinsamen Erklärung machten die beiden deutlich, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließt: "Nach zehn wunderbaren Jahren zusammen haben wir uns entschieden, uns zu trennen. Obwohl uns unsere beruflichen Wege in unterschiedliche Richtungen geführt haben, bleiben wir die besten Freunde und engagierte, verantwortungsvolle Eltern für unseren Sohn. Dies ist die einzige Erklärung, die wir abgeben werden, und wir bitten respektvoll um Privatsphäre." Hinter den Kulissen hatte es wohl schon länger gekriselt, denn das Paar zeigte sich – abgesehen von der Met Gala – zuletzt kaum noch zusammen im Rampenlicht. Dabei fing alles so märchenhaft an: 2018 gaben sich Bee und Francesco auf Annas riesigem Anwesen auf Long Island das Jawort – damals sogar von Hollywood-Star Colin Firth (65) getraut. Später folgte eine zweite Traumhochzeit im italienischen Portofino.

Mit dieser Trennung geht eine echte Epoche der Fashion-Welt zu Ende. Bee ist die Tochter der gefürchteten "Vogue"-Chefin Anna Wintour, die insgesamt zwei Kinder hat, während Francesco der Sohn von Franca Sozzani ist, der legendären und 2016 verstorbenen Chefredakteurin der italienischen "Vogue". Mehr High Fashion im Blut geht eigentlich gar nicht. Wie groß die Bewunderung für ihre berühmte Mutter ist, machte Bee einst in einem Interview deutlich: "Ich weiß, dass sie die großzügigste Person ist, der du je begegnen wirst. Sie stellt alle anderen vor sich selbst. Sie ist auch effizient; ihr wird schnell langweilig und sie will Dinge erledigen. Aber sie ist ein Boss!"

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Getty Images Anna Wintour, Francesco Carrozzini und Bee Shaffer bei den Tony Awards 2023 im United Palace Theater in New York City

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Getty Images Anna Wintour und Tochter Bee Shaffer bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York am 20. April 2026

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Ben Gabbe/Getty Images for Eco-Age Colin Firth, Livia Giuggioli, Francesco Carrozzini, Bee Shaffer auf der "Forever Tasmania" Premiere