Kim Kardashians Pokémon-Sause: Feier für Psalm begeistert

Kim Kardashian (45) hat für ihren Sohn Psalm eine aufwendige Geburtstagsparty zum siebten Geburtstag geschmissen – und das Motto war eindeutig: Pokémon. Die Realitystar-Unternehmerin teilte auf Instagram begeistert Einblicke in die Feier und schrieb dazu schlicht: "Pokemon Psalm!" Auf den Fotos ist zu sehen, wie die 45-Jährige gemeinsam mit dem Geburtstagskind vor Pokéball-Ballons posiert. Psalm trug dabei ein Pikachu-T-Shirt, schwarze Shorts und Vans. Die Deko war ganz auf das Thema abgestimmt: Pokéball-Stühle, eine Fotoecke mit Pokémon-Karten und ein lebensgroßes Pikachu, das zum Posieren einlud. Gefeiert wurde ausgelassen – ein DJ legte auf, die Kinder tummelten sich im Pool und tanzten mit Psalms Freunden.

Mit dabei waren auch Psalms Geschwister Saint und Chicago, die beide zehn und acht Jahre alt sind. Chicago erschien ebenfalls im Pikachu-Shirt und passte damit zum Thema. Zudem feierten die Cousinen Dream und True sowie Cousin Tatum mit. Auch Kims Schwester Khloé Kardashian (41) war anwesend und auch sie trug ein Pikachu-Shirt. Ob Psalms älteste Schwester North, die zwölf Jahre alt ist, bei der Party dabei war, blieb auf den Bildern unklar. Von Papa Kanye West (48) war auf den Instagram-Fotos keine Spur – Kim präsentierte sich als alleinige Gastgeberin. Bereits anlässlich Psalms Geburtstag am Wochenende hatte sie ihrem Sohn auf Instagram eine rührende Botschaft gewidmet: "Sieben Jahre voller Liebe zu dir und davon lernen, jeden einzelnen Tag. Ich hoffe, dein Geburtstag ist gefüllt mit vielen Pokémon und Dirtbikes. Ich liebe dich so sehr! Happy Birthday, mein ewiges Baby."

Psalm ist das jüngste Kind von Kim, die sich kürzlich das erste Mal Hand in Hand mit Lewis Hamilton zeigte, und ihrem Ex-Mann Kanye West. Seit ihrer Trennung einige Jahre später äußert sich Kim regelmäßig zur gemeinsamen Elternschaft. Zuletzt erklärte sie im Oktober 2025 im Podcast "Call Her Daddy", dass ihre Kinder Kanye manchmal "monatelang" nicht hören würden. Kanyes Ehefrau Bianca Censori (31), die er im Dezember 2022 geheiratet hat, widersprach diesem Bild jedoch. In einem Interview mit Vanity Fair im Februar nannte sie ihren Mann einen "tollen Papa", der für seine Kinder "Welten erschafft".

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Psalm, Mai 2026

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Instagram / kimkardashian Psalm West an seinem siebten Geburtstag, Mai 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zur Pokémon Party ihres Sohnes 2026