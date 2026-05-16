Harter Vorwurf von Samira Cilingir: Yasin ging es nur um Sex

In der aktuellen Folge von "Prominent getrennt" auf RTL+ liefern sich Samira Cilingir und ihr Ex Yasin Cilingir (35) einen heftigen Schlagabtausch. Was als offenes Gespräch über die Vergangenheit beginnt, mündet schnell in gegenseitigen Vorwürfen. Yasin beklagt, dass in ihrer Beziehung Zärtlichkeit und Romantik gefehlt hätten: "Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns viel mehr mit den Kindern als mit uns." Er könne sich nicht einmal daran erinnern, dass Samira auch nur einmal ihren Arm um ihn gelegt habe. Die 29-Jährige widerspricht und betont, dass die Romantik anfangs durchaus vorhanden gewesen sei.

Doch dabei belässt Samira es nicht. Sie erhebt einen deutlichen Vorwurf gegen Yasin und hält ihm vor, dass seine körperliche Zuneigung stets mit Hintergedanken verbunden gewesen sei: "Wenn du dann mal kommst und ich meinen Arm um dich lege, dann versuchst du immer irgendwas. Immer!" Kuscheln ohne sexuelle Absichten habe es mit ihm schlicht nicht gegeben, so die Realitystar-Bekanntheit. Yasin geht auf diesen Vorwurf nicht direkt ein, lenkt stattdessen auf ein anderes Problem in ihrer Beziehung – das gegenseitige Misstrauen. Er wirft Samira vor, sie sei mit einem Mann aus dem Fitnessstudio unterwegs gewesen, der zuvor offen sein sexuelles Interesse an ihr bekundet hatte. Daraufhin fließen bei Samira die Tränen: "Du lügst so dreckig", entgegnet sie empört.

Der Streit zwischen den beiden ist kein Einzelfall. Bereits in der vorangegangenen Folge der Sendung war es zwischen Yasin und Samira zu einem emotionalen Wortgefecht gekommen, bei dem gegenseitige Anschuldigungen rund um Vertrauen und Untreue im Mittelpunkt standen. Samira und Yasin, die gemeinsame Kinder haben, hatten sich im vergangenen Jahr getrennt. Neue Folgen von "Prominent getrennt" erscheinen jeweils donnerstags auf RTL+.

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Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

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Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

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Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Reality-TV-Stars