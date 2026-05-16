Tumor wurde entdeckt: Rapper Bushido muss operiert werden

Schockierende Neuigkeiten aus dem Hause Bushido (47): Bei dem deutschen Rapper wurde bei einer routinemäßigen MRT-Untersuchung ein Tumor entdeckt. Seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) teilte das Gesundheits-Update nun mit ihren Fans auf Instagram. Die gute Nachricht: Der Tumor scheint gutartig zu sein. Dennoch soll er operativ entfernt werden, um jedes Risiko auszuschließen. "Wir waren beim MRT, es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück. Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann, ihr kennt das ja. Zwar eine geringe Prozentzahl, aber alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst", erklärt Anna-Maria in dem Video.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich der gutartige Tumor zu etwas Bösartigem entwickelt, soll er frühzeitig entfernt werden, um dieses Restrisiko komplett auszuschließen. Bemerkenswert ist dabei die Gelassenheit, mit der Bushido auf die Nachricht reagiert. Während Anna-Maria die Situation erläutert und die Notwendigkeit der Operation erklärt, quittiert der Rapper dies schlicht mit einem "Jap" – und widmet sich danach in aller Ruhe der Baustelle der neuen Familienvilla, wo er unter anderem sein künftiges Büro in Augenschein nimmt.

Zuletzt gaben Anna-Maria und Bushido spannende Einblicke in ihre Villa in Grünwald. Für RTL öffnete das Paar die Türen zu dem neuen Zuhause, in dem die Großfamilie erst seit wenigen Wochen lebt. Das Anwesen soll sich über 849 Quadratmeter erstrecken und auf drei Etagen 19 Zimmer bieten. Auf die Frage, wie viel das Ganze gekostet hat und ob gekauft oder gemietet wurde, reagierte Anna-Maria damals deutlich: "Wir werden nicht weiter über Firmen, Einnahmequellen oder Finanzen reden. Ich denke, Dinge sprechen für sich." Beim Rundgang wurde außerdem klar, dass noch nicht alles fertig war. Überall waren Handwerker und Renovierungsarbeiten zu sehen.

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Getty Images Bushido bei der DSDS-Liveshow in Köln, April 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub