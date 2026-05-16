Von der Polizei erwischt: Samira Yavuz' größte Jugendsünde

Als Teenager hatte Samira Yavuz (32) offenbar eine ziemlich turbulente Nacht in München, die sie sogar ins Polizeipräsidium führte. Jetzt hat der Realitystar das Erlebnis im Detail ausgeplaudert – und zwar gemeinsam mit ihrer Mutter im Podcast "Main Character Mode". Die beiden sprachen über Samiras Jugendsünden, wobei eine Geschichte besonders herausstach: ein Abend während ihrer Schulzeit, der mit einer Anzeige wegen versuchten Fahrraddiebstahls endete.

Wie Samira im Podcast erzählt, war sie damals mit einer Schulfreundin unterwegs. Ihre Mutter hatte die beiden zu dem Fest gefahren und ihr gesagt, sie solle sich melden, wenn sie abgeholt werden wolle. Doch dann das Problem: Die Freundin hatte ihren Ausweis vergessen, beide wurden nicht reingelassen. Samira wollte ihre Mutter nicht sofort wieder anrufen und kam – wie sie selbst zugibt – auf eine "ganz tolle Idee": "Und dann haben wir einfach mal so geguckt, ob da so ein Klappfahrrad nicht abgesperrt ist. Um mir den Weg zu erleichtern, hab mir so gedacht: Fahre ich nach Hause, ich leihe mir das aus." Letztlich nahmen die beiden aber gar nichts mit – kein Fahrrad war ungesichert. Trotzdem tauchte die Polizei auf und nahm die Mädchen mit auf das Präsidium. "Das war schon eine Jugendsünde", räumte Samira ein. Ihre Mutter ergänzte: "Na ja, ich fand's halt krass, weil ihr habt ja nichts geklaut. Aber es war dann wirklich eine Anzeige, die hieß dann auch 'Versuchter Fahrraddiebstahl'." Als Konsequenz mussten Samira und ihre Mutter beim Jugendamt vorsprechen.

Abseits der Anekdote zeigt die Podcast-Folge auch die enge Bindung zwischen Samira und ihrer Mutter. Die beiden sprachen unter anderem auch über Samiras Po-Op und wie riskant ihre Mutter diese Entscheidung damals empfand. Samira ist als Realitystar bekannt und auch unter dem Namen Samira Klampfl geläufig. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern. In "Main Character Mode" teilt sie persönliche Erinnerungen und lässt ihre Familie mitreden – so wie diesmal ihre Mutter, die schildert, wie überraschend der Anruf der Polizei für sie war.

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Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

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