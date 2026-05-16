Viel Hass ausgesetzt: Diese Kritik nimmt Anne Wünsche an

Anne Wünsche (34) ist seit Jahren eine der bekanntesten Social-Media-Persönlichkeiten Deutschlands – und polarisiert dabei stark. Die Influencerin sieht sich im Netz regelmäßig mit einer Welle an Hass konfrontiert: freizügige Fotos auf Instagram, ihre Karriere auf der Plattform OnlyFans und die Tatsache, dass sie drei Kinder von drei verschiedenen Vätern hat, liefern zahlreichen Nutzern Anlass zur Kritik. Wie sie damit umgeht, verrät sie jetzt im Interview mit Promiflash.

Für Anne ist der Umgang mit negativen Reaktionen aus dem Netz inzwischen Alltag. "Negative Kommentare bekomme ich, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe – wegen allem, was ich mache oder sage. Inzwischen ist mein Fell so dick, dass ich mir über die Meinung fremder Menschen keine Gedanken mehr mache. Sie kennen mich nicht privat und auch nicht alles über mich", erklärt sie gegenüber Promiflash. Anders sehe das bei Rückmeldungen aus dem persönlichen Umfeld aus. "Kritik aus meinem Umfeld nehme ich jedoch sehr wohl an, denn man macht ja nicht immer alles richtig", so die Influencerin.

Vor rund einer Woche sorgte Anne schon mit einem ganz pikanten Thema für Gesprächsstoff: ihrem Einkommen. In einem Interview nannte die Influencerin erstmals konkrete Zahlen zu ihren Einnahmen über kostenpflichtige Plattformen wie OnlyFans und BestFans. Demnach sollen monatlich zusammen rund 300.000 Euro über beide Plattformen zusammengekommen sein. Doch von der Mega-Summe blieb laut Anne am Ende deutlich weniger übrig. "Fast die Hälfte geht ans Finanzamt, dazu kommen die Mitarbeitergehälter", sagte sie laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorgelegen hatte.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025