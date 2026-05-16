Drake schießt auf neuem Album gegen Branchen-Kollegen

Am 15. Mai hat Rapper Drake (39) gleich drei Alben auf einmal veröffentlicht: "Iceman", "Maid of Honour" und "Habibti" – zusammen 43 Songs. Und die haben es in sich. Denn auf den neuen Platten teilt er kräftig gegen eine ganze Reihe von Prominenten aus, wie E! News berichtet. Sein wohl größtes Ziel ist Rapper Kendrick Lamar (38), mit dem Drake seit Jahren in einem öffentlichen Beef steckt. Drake stichelt offenbar gegen dessen Auftritt in Compton und zweifelt laut einem Vers auf dem Track "Make Them Pay" sogar an Kendricks Streamingzahlen auf Spotify: "Hundert Millionen Streams verschwunden, niemand stellt Fragen."

Im Song "Burning Bridges" werden Rihanna (38) und ASAP Rocky (37) von Drake direkt angesprochen. Drake und Rihanna verband lange eine komplizierte On-off-Beziehung, bevor sie 2016 endgültig getrennte Wege gingen. Die Sängerin ist seit einigen Jahren mit ASAP Rocky zusammen, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. "Die Mutter deiner Kinder hat nicht mal eine Single gepostet, verdammt, wo steckt sie", rappt er. Auf einem weiteren Track geht er noch direkter auf Rocky los und fordert ihn mit dem Vers "K-Y-S, A-S-A-P" auf drastische Weise heraus, wie Fans auf X analysiert haben.

Doch damit nicht genug. Im Song "Make Them Pay" geraten wohl auch Rick Ross (50) und DJ Khaled (50) ins Visier des Rappers. Selbst Basketballstar LeBron James (41) bleibt nicht verschont – auf "Make Them Remember" scheint Drake dem NBA-Star vorzuwerfen, Kendricks Konzert in Los Angeles besucht zu haben: "Du hast deine Karriere immer darauf aufgebaut, ständig die Teams zu wechseln." Einen guten Stand hingegen hat Basketballprofi Stephen Curry (38) bei Drake: Auf "2 Hard 4 The Radio" widmet der Rapper ihm einen Shoutout.

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Getty Images Drake, Rapper

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Getty Images Kendrick Lamar beim Super Bowl 2025

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Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.