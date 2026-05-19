Erster Auftritt für "Miss Universe"-Kandidatin nach Sturz

Fast sechs Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Vorentscheidungen zum Wettbewerb "Miss Universe" hat Gabrielle Henry ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert. Die jamaikanische Schönheitskönigin und Ärztin erschien am 16. Mai bei einer Gala des Integrity Children's Fund in Atlanta. Bei der Veranstaltung, die Projekte für lese- und schreibschwache Jugendliche aus der jamaikanischen Diaspora in der Region Atlanta würdigt, sprach Gabrielle sitzend auf der Bühne – neben ihr stand ein Mann, der ihr das Mikrofon hielt, wie das Magazin People berichtete.

In ihrer Rede betonte Gabrielle, trotz ihrer nach wie vor andauernden Genesung, nicht auf die Veranstaltung verzichten zu wollen. "Trotz der langen Genesung, die ich durchmache, konnte ich es nicht verpassen, bei einem so bemerkenswerten Event dabei zu sein", sagte sie laut People. Außerdem würdigte sie den Einsatz der Diaspora: "Heute erkennen und feiern wir die unglaublichen Bemühungen unserer Brüder – Mitglieder der jamaikanischen Diaspora, die ihr Herz und ihre Seele in etwas so Bedeutungsvolles und Stärkendes gesteckt haben."

Gabrielle war im November 2025 beim "Miss Universe"-Wettbewerb in Thailand während der Vorentscheidungsrunde von der Bühne gestürzt und musste mit einer Trage abtransportiert werden. Sie erlitt dabei unter anderem einen Knochenbruch sowie eine intrakranielle Blutung und verbrachte mehrere Wochen im Krankenhaus, zunächst in Bangkok und später in Jamaika. Noch im März dieses Jahres bestätigten die Organisatoren des Wettbewerbs gegenüber dem jamaikanischen Nachrichtenportal The Gleaner, dass sie das Krankenhaus verlassen hatte und sich mit Unterstützung ihres medizinischen Teams erhole.

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Instagram / officialgabriellehenry Gabrielle Henry, Miss Jamaica

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Instagram / officialgabriellehenry Miss-Universe-Kandidatin Gabrielle Henry im Krankenhaus

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Instagram / officialgabriellehenry Gabrielle Henry, Schönheitskönigin "Miss Jamaica"