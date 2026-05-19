Neu-Singles Nicole Kidman und Deborra-Lee stützen einander

Bei den ACM Awards 2026 sorgten Nicole Kidman (58) und Deborra-Lee Furness (70) gemeinsam für einen der meistbesprochenen Auftritte des Abends. Die beiden Schauspielerinnen zeigten sich Daily Mail zufolge lachend und sichtlich vertraut auf dem roten Teppich – ein Auftritt, der bei Fans sofort für Gesprächsstoff sorgte. Wie jetzt bekannt wurde, nennen die beiden ihre enge Runde den "Klub der ersten Ehefrauen" – ein Name, der angesichts ihrer jeweiligen Trennungen von prominenten Männern kaum mehr Symbolkraft haben könnte. In den sozialen Netzwerken diskutieren Fans und Beobachter seitdem den neuen Power-Auftritt der beiden Frauen, die offensichtlich eine starke Verbindung zueinander haben.

Ob der gemeinsame Auftritt der Beginn eines festen gemeinsamen Projekts ist, ist bislang noch nicht bekannt. Auf dem roten Teppich der ACM Awards ließen Nicole und Deborra-Lee jedenfalls keinen Zweifel daran, dass ihre neu entstandene Freundschaft mehr als nur ein flüchtiger Kontakt ist. Auch Keith Urban (58), Nicoles Ex-Mann, war bei der Veranstaltung zugegen – er posierte dort allerdings alleine auf dem roten Teppich.

Was die beiden Frauen eint, ist eine ähnliche Vergangenheit: Beide haben langjährige Ehen hinter sich, die öffentlich für Schlagzeilen sorgten. Deborra-Lee war 27 Jahre mit Hugh Jackman (57) verheiratet, bevor die Trennung 2023 bekannt wurde. Zuletzt machte die Schauspielerin mit einem Kommentar auf Instagram auf sich aufmerksam, den viele als Seitenhieb gegen ihren Ex interpretierten. Auch Nicole war nach ihrer Scheidung von Tom Cruise (63) lange eine der bekanntesten Singlefrauen Hollywoods, bevor sie 2006 den Musiker Keith Urban heiratete – eine Ehe, die nun ebenfalls gescheitert ist.

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Getty Images Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, Keith Urban und Nicole Kidman, Februar 2011

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness