Sharon Battiste bestätigt hier im Nebensatz ihre Beziehung

Tränen vor laufender Kamera und ein Satz mit großer Wirkung: Sharon Battiste (34) hat sich jetzt in einer neuen Instagram-Story zu Wort gemeldet und ihre Fans mit sehr persönlichen Clips überrascht. Die Schauspielerin spricht sichtlich aufgewühlt über einen schwierigen Start in die Woche. Ihre Traurigkeit sei aber keineswegs Liebeskummer geschuldet. Denn Sharon stellt klar: "Und nein, ich bin nicht getrennt. Bevor hier irgendwelche Schlagzeilen kommen – zum Glück." Mit diesen beiläufigen Worten scheint die Influencerin zu bestätigen, was viele vermutet haben: Sie ist mit Schauspieler Tijan Njie (34) zusammen.

Erst vor wenigen Tagen teilte die frühere Die Bachelorette-Bekanntheit ein Video auf dem Onlineportal, in dem sie mit Tijan turtelte und schrieb dazu die vielsagenden Worte: "Ich möchte euch gerne noch etwas sagen..." Eine offizielle Bestätigung gab es zu diesem Zeitpunkt zwar nicht, zahlreiche Fans deuteten ihre Zeilen aber als die Verkündung einer neuen Beziehung – und damit scheinen sie recht behalten zu haben.

Warum Sharon Tränen vergießt, möchte sie nicht offenlegen – das sei sehr privat. Dafür teilt die frühere Reality-TV-Teilnehmerin aber ein Tanzvideo mit Tijan. Den Clip versieht sie mit dem Titel "Happiness can be simple" und einem roten Herz. Auch der 34-Jährige reagiert mit einem Herz. In den Kommentaren feiern die Fans das Duo. "Ey, ihr zwei zusammen, mega Match", schreibt ein Follower. Wenige Momente nach ihren Tränen zeigt sich Sharon in einem weiteren Clip in ihrer Story dankbar für die herzlichen Kommentare und strahlt wieder über beide Ohren.

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Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Tijan Njie

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Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Tijan Njie, Mai 2026

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AEDT / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit