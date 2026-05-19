Ehrt ihn dennoch: Brooklyn Beckham meidet Opas Geburtstag

Die Beckhams haben den 80. Geburtstag von Victorias (52) Vater Anthony gefeiert – allerdings ohne den ältesten Sohn der Familie. Während Victoria Beckham und ihr Mann David (51) gemeinsam mit den Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) das Geburtstagsfest ausrichteten und in vollen Zügen genossen, blieb Brooklyn Peltz-Beckham (27) der Feier fern. Der 27-Jährige verbrachte den Abend stattdessen in den USA mit seiner Frau Nicola (31). Einen Gruß ließ er seinem Großvater dennoch zukommen: Auf Instagram teilte er ein Foto, das ihn und Anthony beim gemeinsamen Drink in der Sonne zeigt, und schrieb dazu: "Happy 80th birthday Papa, ich liebe dich so sehr."

Das Fest selbst war offenbar ein gelungener Familienabend. Victoria teilte auf Instagram mehrere Schnappschüsse von der Feier und schrieb: "So ein toller Abend, um meinen wunderbaren Dad zu feiern. Danke an all unsere Freunde und Familie, wir lieben euch so sehr!! Happy 80th birthday, wir lieben dich so so sehr!" Auch Romeos Freundin Kim Turnbull und Cruz' Partnerin Jackie Apostel waren dabei. Cruz, der kürzlich mit seiner Band The Breakers seine Musikkarriere gestartet hat, trat mit der Band sogar live auf der Feier auf. Gegenüber The Mirror bestätigte eine Quelle, dass Brooklyn trotz des Familienstreits nach wie vor engen Kontakt zu seinen Großeltern pflegt: "Während die Dinge zwischen ihm und seinen Eltern vorbei sind, ist Brooklyn seinen Großeltern gegenüber noch sehr zugewandt. Es gibt dort eine Menge Liebe, und das hat sich nie geändert."

Brooklyns Verhältnis zu seinen Eltern gilt seit Monaten als zerrüttet. Im Januar hatte er mit einem mehrseitigen Statement öffentlich den Kontakt zu seiner Kernfamilie abgebrochen. Cruz bestätigte daraufhin, dass sein Bruder die gesamte Familie auf den sozialen Netzwerken gesperrt hatte: "Meine Mum und mein Dad würden ihrem Sohn niemals entfolgen... Lasst uns die Fakten richtigstellen. Sie sind aufgewacht und haben festgestellt, dass sie geblockt sind... ich auch", erklärte er. David und Victoria sollen die Hoffnung auf eine Versöhnung dennoch nicht aufgeben: "Nichts wird daran etwas ändern, und sie leben in der Hoffnung", so der Insider im Mirror.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham gratuliert seinem Opa zum Geburtstag

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Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie am 80. Geburtstag von Victorias Vater Anthony Adams

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Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham