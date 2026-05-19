Margot Robbie klärt Gerüchte über australische Wurzeln auf

Jahrelang kursierte im Internet die Behauptung, Margot Robbie (35) stamme aus Dalby – einem kleinen Ort in Queensland, Australien. Jetzt hat die Schauspielerin in einem Interview mit dem britischen Radiosender Magic FM Klarheit geschaffen: "Im Internet wurde mein Geburtsort die ganze Zeit falsch angegeben", so Margot. "Es heißt, ich wurde in Dalby geboren, was der Ort ist, aus dem meine Familie stammt – aber das stimmt nicht", klärte sie auf. Tatsächlich wurde die Schauspielerin an der Gold Coast geboren, einer der bekanntesten Küstenstädte Australiens.

Auch wenn Margot nicht in Dalby das Licht der Welt erblickte, verbrachte sie dort einen großen Teil ihrer Kindheit. Die Stadt hat rund 12.000 Einwohner und liegt etwa 260 Kilometer von der Gold Coast entfernt. Ihre Verbundenheit mit dem kleinen Ort machte sie bereits 2014 in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" deutlich: "Meine Familie kommt aus einem kleinen Städtchen namens Dalby, das drei Stunden ins Landesinnere liegt." Damals schilderte sie humorvoll, wie das Leben dort einen ganz eigenen Rhythmus hat – und dass die Eröffnung einer Filialkette dort ein echtes Großereignis für die Gemeinde war.

Margot startete ihre Karriere in der australischen Seifenoper "Neighbours", bevor sie mit ihrer Rolle in "The Wolf of Wall Street" international bekannt wurde. Trotz ihres Lebens in Los Angeles betont sie regelmäßig, wie sehr sie ihre Heimat vermisst. In der australischen "Today Show" schwärmte sie einmal davon, wie schön es sei, ihren Namen mit australischem Akzent zu hören – denn in den USA würde ihr Name oft falsch ausgesprochen. "Ich spreche immer über Australien mit allen, mit denen ich arbeite", sagte sie.

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Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Margot Robbie beim globalen Creator-Q&A zu "Wuthering Heights" im Claridge's in London

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Imago Margot Robbie als Naomi Lapaglia in einer Szene aus "The Wolf of Wall Street" von Martin Scorsese (2013)