Nach Horror-Sturz: So geht es "Miss Universe"-Kandidatin

Miss Universe-Kandidatin Gabrielle Henry hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Vorentscheidungen zum "Miss Universe"-Wettbewerb im November nun mit einem ausführlichen Update bei ihren Fans zurückgemeldet. Die ausgebildete Ärztin teilte auf Instagram mit, dass die vergangene Zeit für sie eine Phase der Wiederherstellung und Erneuerung gewesen sei. Die unerwartete Verletzung habe ihr gesamtes Leben verändert: "Doch ich habe gelernt, dass ein Sturz eine Tiefe an Stärke offenbaren kann, von der man nicht wusste, dass man sie besitzt", schreibt sie. "Meine größte Stärke lag darin, mich dafür zu entscheiden, wieder aufzustehen, selbst während ich mich noch auf dem Weg befinde."

In ihrem emotionalen Beitrag bedankte sich Gabrielle ausdrücklich bei den medizinischen Fachkräften, die sie weiterhin begleiten. Von Neurochirurgen und Neurologen bis hin zu Pflegekräften und Physiotherapeuten – sowohl in Thailand als auch in Jamaika – habe jeder Einzelne eine wichtige Rolle gespielt. "Ihre Fürsorge, Präzision und beständige Ermutigung haben mich durch Momente der Unsicherheit getragen", betont Gabrielle. Zudem macht sie deutlich, dass ihr diese herausfordernde Zeit viel Raum zum Nachdenken gegeben habe: "Ich weiß, dass meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist."

Gabrielle war am 19. November während ihres Auftritts im Abendkleid von der Bühne in Bangkok gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die 28-Jährige musste damals auf der Intensivstation behandelt werden und stand unter ständiger neurologischer Überwachung. In ihrem aktuellen Statement zeigt sie jedoch, dass sie heute nach vorn blickt. "Was passiert ist, war kein Ende; es war der Beginn, ein stärkeres Vermächtnis aufzubauen, Wirkung zu erzielen und eine bedeutungsvolle Spur zu hinterlassen", schreibt sie und zieht ein klares Fazit: "Möge dieses Kapitel und die darin noch geleistete Arbeit als Zeugnis für Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit dienen."

Instagram / officialgabriellehenry Miss-Universe-Kandidatin Gabrielle Henry im Krankenhaus

Instagram / officialgabriellehenry Gabrielle Henry, Miss Jamaica

