"Bauer sucht Frau": Kerrin & Basti wagen nächsten Schritt

Großer Schritt bei Bauer sucht Frau: Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter haben ihre Fernbeziehung beendet und sind zusammengezogen. Anfang Mai packte Kerrin in Lübeck ihre Kisten, schnappte sich Pferd Flachs und Kater Bob und startete ihr neues Kapitel bei Bastian im Süden. "Uns war eigentlich von Anfang an klar, dass der Punkt kommt, an dem wir zusammenziehen", erklärte Kerrin gegenüber Bild und bestätigte den Umzug offiziell. Zuvor hatte es auch Spekulationen um eine heimliche Verlobung gegeben, die das Paar jedoch bereits öffentlich dementierte.

Schon zu Jahresbeginn hatte sich Kerrin intensiv um einen Job in der neuen Heimat bemüht – mit Erfolg. Nun ist der Umzug vollzogen und das Paar werkelt derzeit eifrig am gemeinsamen Nest. Ein Highlight soll das Ankleidezimmer werden, wie sie im Interview verrieten. "Da kommt dann ein fünf Meter langer Kleiderschrank rein, der zu 99 Prozent ihr gehören wird", scherzte Bastian und fügte hinzu: "Kerrin ist mir wichtig. Deswegen möchte ich es ihr so schön wie möglich machen." Zweifel am gemeinsamen Schritt gebe es bisher keine, erklärten sie. "Ab und zu räume ich ihr schon ein paar Sachen hinterher. Aber das ist nicht schlimm. Wir gleichen uns gut aus. Dafür gibt es dann abends mal ganz gutes Essen von ihr", sagte Bastian. Und auch Kerrin blickt positiv in die gemeinsame Zukunft und gibt einen kurzen Einblick in das Geheimrezept ihrer Beziehung: "Er ist manchmal ein kleiner Sturkopf. Wenn er gestresst ist, lasse ich ihn sein Ding machen. Wenn es wieder ruhiger ist, kommt er von ganz alleine wieder", erklärte sie augenzwinkernd.

Kerrin zeigt sich überzeugt von ihrer Beziehung: "Ich würde behaupten, dass wir gegenseitig das Beste aus dem anderen herausholen", erklärte sie. Gemeinsame Mahlzeiten, die Aufteilung kleiner Alltagsaufgaben und jede Menge Zeit zu zweit – all das gehört jetzt zu ihrem Beziehungsalltag. Flachs und Bob sind selbstverständlich mit von der Partie, wenn die beiden ihre erste gemeinsame Wohnung Stück für Stück in ein Zuhause verwandeln.

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Instagram / kerringrapengeter Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter, März 2026

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Instagram / kerringrapengeter Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter, "Bauer sucht Frau"-Paar

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Instagram / kerringrapengeter Basti und Kerrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2025

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