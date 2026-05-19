Passt perfekt: Pierre Littbarski schwärmt von neuer Freundin

Pierre Littbarski (66) ist verliebt – und er macht keinen Hehl daraus. In einem Interview mit RTL schwärmte der Weltmeister von 1990 von seiner Partnerin Kerstin, mit der er seit fünf Jahren zusammen ist. Die beiden genießen ihr gemeinsames Leben in Weinheim an der Bergstraße, unweit von Heidelberg. "Das ist sehr gemütlich da. Und wir haben sehr viel Spaß", erzählte der ehemalige Fußballer.

Im Interview machte Pierre deutlich, wie sehr Kerstin sein Leben ausbalanciert. Er selbst beschreibt sich als typischen Widder: ungeduldig, emotional und eher der Typ, der erst handelt und dann denkt. Kerstin sei dafür der "absolute Ausgleich". "Sie ist die Einzige, die so einen Verrückten wie mich aushalten kann", erklärte er schmunzelnd. Eine Hochzeit schließt Pierre dabei nicht kategorisch aus: "Unser Bund ist schon ganz fest." Wenn beide irgendwann spüren, dass es die Verbindung "noch besser" mache, folgt eventuell der Bund der Ehe.

Privat blickt der frühere Profi auf bewegte Jahre zurück. Nach dem Ende seiner langjährigen Ehe mit Hitomi Koizumi, mit der ihn unter anderem kulturelle und sprachliche Unterschiede herausforderten, scheint Pierre nun mit seiner Kerstin angekommen zu sein. Abseits seines Liebesglücks engagiert sich Pierre auch gesellschaftlich. Er kämpft öffentlich gegen Diabetes und Prostatakrebs – unter anderem als Trainer des FC Diabetologie und als Botschafter der Kampagne "nichts verpassen" für Prostatakrebsfrüherkennung. In dieses Engagement hineingerutscht sei er durch den verstorbenen Trainer Christoph Daum (†70), der ihn bat, seine Aufgaben zu übernehmen.

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Imago Ex-Kicker Pierre Littbarski im Radio-Bremen-Studio, 27. März 2026

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Imago Pierre Littbarski mit seiner Frau Hitomi bei der 11 Freunde Meisterfeier 2019 in der Flora Köln

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Getty Images Christoph Daum im Oktober 2024