Kampf gegen Alkohol: Nino de Angelo greift wieder zum Glas

Nino de Angelo (62) hat seinen Kampf gegen den Alkohol vorerst aufgegeben. Der Schlagersänger gestand dem Münchner Merkur offen, dass seine Phase der Abstinenz vorbei sei. "Ich habe allerdings wieder angefangen, ab und zu etwas zu trinken", erklärte der 62-Jährige in dem Interview. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Nüchtern betrachtet war ich besoffen besser." Seinen Konsum wolle er dabei jedoch in Grenzen halten. Er betonte, dass die Hypnose, die er zur Unterstützung seiner Abstinenz ausprobierte, ihm zunächst geholfen habe. Sie sei ein "Sprungbrett" gewesen, um seinem Körper eine Erholung zu gönnen. Doch dauerhaft habe sie ihn nicht vom Alkohol ferngehalten.

Dass Alkohol für ihn auch kreativ eine Rolle spielt, hatte der Sänger bereits Anfang 2024 in der WDR-Sendung "Kölner Treff" erklärt. "Ich schreibe ja sehr viele Songs – meine ganzen Songs fast – selber, sehr viele Texte. Und manchmal komme ich einfach nicht weiter. Und da hilft eine halbe Flasche Whiskey unheimlich, um über sich hinauszuwachsen, was Texte angeht", sagte er dort. Im neuen Interview mit dem Merkur sprach er zudem über seine Alkoholfahrt vom Juli 2025 – "eine unglückliche Verkettung von Ereignissen", wie er sagte. Er habe zuvor eine sechsmonatige Alkoholabstinenz eingehalten und parallel dazu seit zwölf Jahren Psychopharmaka gegen Depressionen genommen. Die Dosierung sei zuletzt erhöht worden, zeitweise auf 30 Milligramm. "Ich war wirklich in einem Ausnahmezustand und bin sehr anfällig für Panikattacken. Als dann plötzlich Polizeifahrzeuge hinter mir auftauchten, hatte ich eine Art Schockreaktion", erinnerte sich Nino. Am Ende sei niemand zu Schaden gekommen. Die rechtlichen Konsequenzen akzeptiere er grundsätzlich. "Die Strafe nehme ich an, aber mit den 50.000 Euro bin ich natürlich nicht einverstanden."

Nicht nur der Alkohol ist ein Thema, das Nino ständig begleitet, sondern auch das Rauchen. Trotz seiner seit 2016 diagnostizierten Lungenerkrankung COPD greift Nino täglich zu 10 bis 15 Zigaretten. Auf der Bühne spüre er von der Erkrankung allerdings kaum etwas. "Da habe ich so viel Adrenalin, dass es mich gar nicht stört. Ich singe zwei Stunden am Stück, und das ist eigentlich auch gut für die Lunge, weil es echtes Training ist", erklärte er. Sein Lungenfacharzt habe ihn zuletzt sogar mit positiven Nachrichten überrascht. Sein Zustand befinde sich noch immer in Stadium I. Nino nennt sich deshalb selbst ein "medizinisches Wunder" – und stellt damit einmal mehr unter Beweis, wie sehr sein Leben aus Höhen und Tiefen besteht, die er immer wieder offen mit der Öffentlichkeit teilt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, Sänger

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Nino de Angelo im August 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, 2025