Elon Musks Ex kritisiert ihn für Drohungen gegen Vivian

Ashley St. Clair, die Mutter von Elon Musks (54) jüngstem Sohn, hat den Unternehmer öffentlich scharf angegriffen. Auf Instagram postete sie den Screenshot eines Tweets, in dem Elon geschrieben hatte: "Das woke Mind-Virus hat meinen Sohn getötet." Dazu schrieb sie: "Hör auf, so über deine Kinder zu tweeten. Das ist einfach nicht okay und meiner Meinung nach eine Förderung von Gewalt gegen trans Personen." Die Influencerin und politische Kommentatorin warf dem 54-Jährigen vor, mit solchen Posts gezielt Angriffe auf seine 22-jährige Tochter Vivian Jenna Wilson anzuheizen, die im Jahr 2020 ihr Coming-out als Transfrau hatte. "Ich habe es satt, es hinzunehmen, dass ein erwachsener Mann das Leben seines Kindes gefährdet, nur weil er wütend darüber ist, dass dieses erwachsene Kind ein eigenes Leben führt", machte sie ihrem Ärger Luft.

Ashley erklärte in weiteren Beiträgen, dass immer dann, wenn Elon über sie oder andere Personen online schreibe, ob positiv oder negativ, die Drohungen gegen die Betroffenen zunähmen. "Elon ist sich bewusst, dass er diese Wirkung hat, besonders dann, wenn er negativ über jemanden postet", betonte die 27-Jährige. Sie warf ihm außerdem vor, seine eigene Tochter auf der von ihm betriebenen Plattform X "wiederholt zu belästigen und ins Visier zu nehmen". In einem abschließenden Slide schrieb sie: "Der Typ ist einfach sauer, dass Vivian eine Million mal cooler ist als er je sein wird. Hör auf, Angriffe auf sie zu lancieren." Damit spielt sie auf die öffentliche Fehde zwischen Elon und seiner Tochter an, die seit Jahren in der Öffentlichkeit ausgetragen wird.

Während Ashley und Elon sich im Netz beharken, läuft im Hintergrund ein erbitterter Sorgerechtsstreit um ihren gemeinsamen Sohn Romulus. Der Junge kam 2025 zur Welt und ist Elons 13. Kind. Anfang des Jahres hatte der Unternehmer angekündigt, das alleinige Sorgerecht zu beantragen, nachdem Ashley sich öffentlich für die Rechte von trans Personen ausgesprochen und frühere transfeindliche Aussagen relativiert hatte. Auch Vivian selbst, die Elon 2004 mit seiner damaligen Frau Justine Musk (53) bekam, hat das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater in der Vergangenheit immer wieder öffentlich thematisiert. Seit einigen Jahren lebt sie auf Distanz zu ihrem berühmten Vater. Die junge Frau hatte in vergangenen Interviews bereits deutlich gemacht, dass sie nichts mit seinem öffentlichen Image zu tun haben möchte und die extrem privilegierte, aber zugleich isolierte Kindheit in seiner Welt als belastend empfand. Heute baut sich Vivian abseits des Firmenimperiums ihres Vaters ihr eigenes Leben auf – während der Familienkonflikt um Identität und Loyalität immer wieder in die Öffentlichkeit getragen wird.

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Getty Images Unternehmer Elon Musk im Mai 2025 in Washington

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Twitter / https://x.com/stclairashley Ashley St. Clair

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Getty Images Vivian Jenna Wilson spricht beim Teen Vogue Summit 2025 in Los Angeles