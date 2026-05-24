Fitness-Influencer (22) leblos in seiner Wohnung gefunden

Fitness-Influencer Gabriel Ganley ist tot: Der brasilianische Bodybuilder wurde am 23. Mai leblos in seiner Wohnung in São Paulo gefunden. Ein Freund entdeckte den 22-Jährigen regungslos auf dem Küchenboden und alarmierte sofort den Rettungsdienst, der jedoch nur noch seinen Tod feststellen konnte. Die tragische Nachricht wurde wenig später von Gabriels Sponsor Integralmédica bestätigt: "Mit großer Trauer verabschieden wir unseren ewigen kleinen Jungen, der intensiv gelebt und mit dem wir historische und unvergessliche Momente in der Familie Integralmédica hatten." Das Unternehmen, ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, trauerte auf Instagram öffentlich um den jungen Athleten. Gabriel begeisterte mit seinem muskulösen Körper und Einblicken in sein hartes Training mehr als zwei Millionen Follower.

Die Polizei untersucht den Fall derzeit als verdächtigen Todesfall. Nach übereinstimmenden Medienberichten gibt es am Fundort jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Was genau zu Gabriels plötzlichem Tod geführt hat, ist bislang unklar. Der Sportler hatte offen darüber gesprochen, Anabolika zu verwenden, also künstlich hergestellte Substanzen, die das Muskelwachstum beschleunigen sollen und die bei längerem Gebrauch schwere Gesundheitsschäden verursachen können. 2025 musste Gabriel bereits wegen einer Lungenentzündung eine Wettkampfpause einlegen. Unter dem emotionalen Trauer-Post von Integralmédica sammelten sich in kürzester Zeit nahezu zwei Millionen Likes und zehntausende Kommentare von Fans, Freunden und Kollegen, die ihre Bestürzung und ihr Mitgefühl ausdrücken.

Gabriel begann schon im Alter von 15 Jahren mit dem Kraftsport und baute sich in wenigen Jahren eine riesige Community auf. In seinen Videos und Posts zeigte er nicht nur sein Training, sondern auch Szenen aus seinem Alltag und sprach über Disziplin, Essgewohnheiten und seinen Weg zum Bodybuilding. Sein Sponsor erinnerte an genau diese Seite des Influencers: "Ganley hinterließ seinen Stempel, wo immer er hinging. Sein Charisma, seine Präsenz und seine Leidenschaft für das Leben werden in den Erinnerungen aller, die ihn kennen und an seiner Seite gehen durften, lebendig bleiben."

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Instagram / ganleygabriel Gabriel Ganley, Fitness-Influencer

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