"Neid": Edda Pilz wurde fristlos im Fitnessstudio gekündigt

Schockierende Neuigkeiten von Edda Pilz (25): Der Realitystar wurde nach eigenen Angaben fristlos aus ihrem Fitnessstudio gekündigt. In einem Instagram-Video zeigt sie sich weinend im Auto und erklärt ihren Followern, was passiert sein soll. "Willkommen in Deutschland, wo du aus Neid von einer anderen Frau fristlos im Gym gekündigt wirst, weil sie getriggert von deinen Spiegelbildern war. Danke, John Reed", schreibt sie zu dem emotionalen Clip. Edda teilt auf Instagram regelmäßig Inhalte rund um Fitness und Ernährung – dass ausgerechnet ein Fitnessstudio ihr nun so einen Strich durch die Rechnung macht, dürfte sie besonders getroffen haben.

Unterstützung bekommt die Influencerin prompt aus der Community. Reality-TV-Kollegin Tara Tabitha (33) stellt sich klar auf ihre Seite und kommentiert: "Wirklich übertrieben und peinlich. Ich würde auch kündigen, aber zum Glück bin ich ja gar nicht bei euch." Auch Vanessa Grassl (25) meldet sich mit aufmunternden Worten: "Mach dir nichts draus, es gibt zig andere Gyms." Nicht alle Follower sehen die Situation jedoch so. Einige halten die Kündigung für durchaus berechtigt und schieben den Vorfall nicht auf Neid. "Oder vielleicht weil Foto- und Videoaufnahmen verboten sind und die beteiligte Person nicht aufgenommen werden wollte. Wer alles auf Neid schiebt, war im Leben selbst voller Neid", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer kritisiert: "Es gibt nichts Nervigeres als Poser im Fitnessstudio, die die ganze Zeit Fotos machen und sich filmen müssen."

Für Edda ist die Kündigung nicht das erste unangenehme Erlebnis der letzten Zeit. Vor einigen Wochen sorgte sie bereits für Aufsehen, als ihr bei sommerlichen Temperaturen am Flughafen das Einsteigen verweigert wurde – weil eine Mitarbeiterin ihr Outfit, bestehend aus kurzen Shorts und einem Sport-BH, als unangemessen einstufte. Die Influencerin dokumentierte auch damals die ganze Situation öffentlich in ihrer Instagram-Story.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin