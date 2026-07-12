So "minimalistisch" leben die Eltern von Pietro Lombardi

Pietro führt in der Öffentlichkeit ein Leben voller Luxus – teure Autos, wertvolle Uhren und Millionen Fans in den sozialen Medien. Doch seine Eltern könnten nicht unterschiedlicher leben. Im Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Comedian Oliver Pocher (48) aufnimmt, erzählt der Sänger jetzt, dass seine Eltern bis heute in der alten Familienwohnung in Karlsruhe leben – genau dort, wo Pietro aufgewachsen ist. "Meine Eltern sind da wirklich minimalistisch", sagt er im Podcast. Und das zeige sich auch daran, dass die beiden in ihrem gesamten Leben noch nie ein Flugzeug bestiegen haben – bis jetzt.

Denn Pietro plant einen gemeinsamen Familienurlaub auf Mallorca, bei dem seine Eltern zum allerersten Mal fliegen werden. Bisher habe die Familie ihre Ferien immer mit dem Auto in Bari verbracht, wo sie ein kleines Haus besitzen: "Seit 30 Jahren fahren wir in den gleichen Urlaub, immer nach Bari. Zu uns ins Dorf, da haben wir ein kleines Häuschen." Dass seine Mutter dem ersten Flug mit gemischten Gefühlen entgegensieht, ist da kaum verwunderlich. "Meine Mutter hat Angst vorm Flug", so Pietro. Er habe ihr erklärt, dass es eher wie Busfahren sei als wie Achterbahn. Damit die Reise reibungslos verläuft, begleitet ein enger Freund aus Karlsruhe die Eltern sowie Sohn Alessio (11) auf dem Hinflug – und holt sie am Ende des Urlaubs auch wieder ab. Auch Oliver Pocher hat bereits angekündigt, die Lombardis auf der Insel besuchen zu wollen.

Schon seit 15 Jahren versucht Pietro, seine Eltern zu einem Umzug nach Köln zu bewegen – bisher ohne Erfolg. "Ich bettel fast. Ich sage, kommt hierhin, ich organisiere alles", erzählt er im Podcast. Er habe sogar versucht, die Mietwohnung seiner Eltern vom Eigentümer zu kaufen, um ihnen zumindest bessere Bedingungen zu schaffen – doch der Besitzer habe abgelehnt. Pietros Vater sei fest entschlossen, genau in dieser Wohnung zu bleiben. Dass der Mallorca-Urlaub nun zumindest für einen ersten Aufbruch aus der gewohnten Routine sorgt, scheint den Sänger zu freuen. Auf der Insel hat Pietro übrigens selbst schon einen kleinen Schreckmoment erlebt: Auf dem Weg dorthin vergaß er seine Bauchtasche mit rund 3.000 Euro in bar sowie sämtlichen Ausweis- und Bankkarten im Flieger.

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