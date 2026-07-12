Nach WM-Hype: Peruaner benennen Babys nach Erling Haaland

In Peru sorgt Erling Haaland (25) bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 für einen ganz besonderen Hype: Hunderte Eltern haben ihre Neugeborenen nach dem norwegischen Ausnahmestürmer benannt. Wie die peruanische Meldebehörde am Freitag mitteilte, tragen bereits 468 Kinder seinen Nachnamen als Vornamen – weitere 91 Babys wurden sogar auf den vollständigen Namen Erling Haaland eingetragen. "Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen", erklärte Behördensprecher Ivan Torres bei Panamericana Television. Die meisten Anmeldungen erfolgten in den Wochen seit dem WM-Auftakt, mit einem spürbaren Anstieg, als Norwegen den Einzug ins Viertelfinale schaffte. Ivan scherzte: "Haaland ist auch Peruaner."

Der 25-Jährige hat sich den Hype in Peru redlich verdient: Mit sieben Treffern in fünf WM-Spielen ist er einer der herausragenden Akteure des Turniers geworden. Beide Tore beim historischen Sieg Norwegens gegen Brasilien gehen auf sein Konto – ein Ergebnis, das dem Land erstmals überhaupt den Einzug in ein WM-Viertelfinale bescherte. Dort wartete am Samstag in Miami England auf Norwegen. Englands Kapitän Harry Kane (32) zeigte sich bereits tief beeindruckt von seinem Gegenüber: "Erling ist unglaublich, seine Bilanz spricht für sich. Körperlich ist er eine Maschine, ein Biest", sagte er vor dem Spiel. "Seine Abschlüsse sind auf höchstem Niveau, er ist einfach ein fantastischer Spieler." Neben dem Namensboom boomen in Peru auch Trikots mit Haalands Konterfei – besonders Exemplare, die ihn in Wikinger-Pose oder beim sogenannten Viking Row zeigen, dem kollektiven Ruder-Jubel der Norweger.

Dass Peruaner ihre Kinder nach Fußball-Idolen benennen, ist keine neue Erscheinung. Bereits 3.402 im Land geborene Menschen heißen Messi, davon 292 mit dem vollständigen Namen des argentinischen Superstars Lionel Messi (39). Cristiano Ronaldo (41) hat 1.185 peruanische Namensvettern, 1.241 Personen wurden nach dem spanischen Talent Lamine Yamal (18) benannt, und satte 33.809 tragen den Namen des Brasilianers Neymar. Haaland selbst hat auch abseits des Platzes in den vergangenen Wochen für Furore gesorgt: Seine Freundin Isabel Haugseng Johansen begleitet ihn zu den WM-Spielen und hat durch den Hype rund um den Stürmer ihre Instagram-Followerzahl in kürzester Zeit auf über eine Million verdreifacht.

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Getty Images Erling Haaland im Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England in Miami Gardens

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Getty Images Harry Kane jubelt nach seinem Tor für England gegen Kroatien bei der WM 2026 in Arlington

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Instagram / isabellaa Erling Haaland und Freundin Isabel während der WM 2026