Nach WM-Sieg gegen Norwegen: England verhöhnt Erling Haaland

Für Erling Haaland (25) endete die Fußball-WM 2026 mit einem bitteren Abend: Im Viertelfinale schied Norwegen nach Verlängerung gegen England aus – und im Nachgang richtete sich der Blick der englischen Presse und Prominenz vor allem auf den norwegischen Superstar. England hielt Haaland während der gesamten Partie in Schach und zog damit als erstes Team ins Halbfinale ein. Die englische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: TV-Moderator Piers Morgan (61) stichelte auf X auf Norwegisch mit den Worten "God tur hjem" – also "Gute Heimreise" – und legte mit "Bleib bescheiden, Erling" nach.

Auch der Experte Lee Dixon sparte bei ITV nicht mit Kritik an Erlings Auftritt. "Er hat sich kaum durch das gesamte Spiel bewegt. Er ist der einzige Spieler der Welt, der damit durchkommen kann, so zu spielen. Wäre man sein Mannschaftskollege, würde er einen wahnsinnig machen", sagte Dixon. The Guardian war in der Bewertung etwas gnädiger und vergab eine 7 von 10 Punkten mit dem Hinweis, dass Gegner sich nie sicher fühlen könnten, wenn er auf dem Platz stehe. Gleichzeitig betonte auch Sky Sports, dass das englische Mittelfeld viel dazu beigetragen habe, ihn zu neutralisieren. Mit dem Ausscheiden Norwegens endete zudem eine bemerkenswerte Serie: England war das erste Team seit 636 Tagen, das Haaland in einem Pflichtländerspiel ohne Tor ließ – zuletzt gelang das Österreich im Oktober 2024. England-Trainer Thomas Tuchel (52) zeigte sich trotz des Einzugs ins Halbfinale selbstkritisch: "Wir haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir waren schlampig, machten viele technische Fehler und spielten nicht schnell genug. Wir hatten heute Glück", sagte er.

Dabei war Erling vor dem Viertelfinale noch als einer der überragenden Akteure des Turniers gefeiert worden. Mit vier Treffern hatte er Norwegen maßgeblich in die Runde der letzten Acht geführt und war auch abseits seiner sportlichen Leistungen zum viralen Phänomen geworden: Seine markante Erscheinung mit blonder Mähne und 1,95 Metern Körpergröße hatte ihm im Netz den Spitznamen "Wikinger" eingebracht und zahllose Clips auf Plattformen wie Instagram beschert. Gegen England lief für ihn jedoch nichts zusammen: Er wurde nach der ersten Verlängerungshälfte ausgewechselt.

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Getty Images Erling Haaland nach Norwegens 1:2 gegen England im WM-Viertelfinale in Miami Gardens

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Getty Images Erling Braut Haaland rnach Norwegens Viertelfinal-Aus gegen England bei der WM 2026 in Miami

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Getty Images Erling Haaland verpasst gegen Nico O'Reilly eine Großchance im WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens