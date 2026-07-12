Bei Wimbledon-Frauenfinale: Prinzessin Kate bezaubert in Rot

Strahlend in Knallrot ist Prinzessin Kate (44) beim Damenfinale der Wimbledon Championships aufgetreten. Die Prinzessin von Wales erschien am Samstag in einem eleganten roten Kleid des Designers Roland Mouret mit gebundenem Oberteil, Peplum-Saum und knöchellangem Rock im All England Lawn Tennis and Croquet Club – und begeisterte damit die Massen. Begleitet wurde Kate von ihrer Mutter Carole Middleton (71) sowie ihrem jüngeren Bruder James Middleton (39) und dessen Ehefrau Alizée Thevenet. In ihrer Rolle als Patronin des Clubs überreichte sie traditionell die Trophäen an die Siegerin und die Finalistin des Turniers.

Bei ihrem Besuch kam Kate auch mit einigen Menschen ins Gespräch. Sie traf die kanadische Tennisspielerin Gabriella Dabrowski, die 2024 während einer Brustkrebsbehandlung weiter an Wettkämpfen teilgenommen hatte. Kate nannte sie eine "Inspiration", wie Gabriella anschließend laut Daily Mail berichtete: "2024 befand ich mich in einer Krebsbehandlung, und ich schätze, jemand hat ihr davon erzählt, denn sie erkannte das an und sagte, es sei unglaublich, dass ich während der Behandlung noch gespielt habe. Sie sagte, es sei sehr inspirierend – was ich genauso über ihre Geschichte empfinde." Außerdem plauderte Kate mit der 18-jährigen Jenna Fontanilla vom Wimbledon-Court-Team, der sie verriet, dass Sohn Prinz Louis gerne Balljunge werden möchte. "Sie erzählte mir, dass Louis sie gefragt hat, wie man Balljunge wird, und wir haben darüber gesprochen, wie viel Arbeit dahintersteckt", so Jenna.

Kates Wimbledon-Auftritte in diesem Jahr waren besonders auffällig. Schon an Tag fünf des Turniers überraschte sie Fans persönlich in der berühmten Wimbledon-Warteschlange und setzte sich anschließend zusammen mit Tennislegende Andy Murray (39) auf Court One, um das Match der Britin Katie Swan gegen die Amerikanerin Madison Keys zu verfolgen. Dass Kate ihr Wimbledon-Jahr so aktiv gestaltet, ist bemerkenswert: Seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 hatte sie ihre royalen Verpflichtungen zunächst deutlich reduziert. Im Januar 2025 gab sie bekannt, dass sie sich in Remission befindet. In diesem Jahr besucht sie zum ersten Mal seit 2023 wieder Spiele in früheren Turnierrunden – nicht nur das Finale. Zum Rahmenprogramm ihres diesjährigen Wimbledon-Engagements gehörte auch eine Sprachmikrofon-Aktion für die Video-Reihe "Overheard at Wimbledon", bei der Gespräche rund ums Turnier eingefangen werden.

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Getty Images Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Deborah Jevans lachen im Royal Box bei Wimbledon 2026

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Getty Images Prinzessin Kate mit der Venus Rosewater Dish nach Linda Noskovas Finalsieg gegen Karolina Muchova in Wimbledon 2026