Dank WM-Hype: Haalands Freundin knackt Million bei Insta

Isabel Haugseng Johansen sorgt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko für Mega-Wirbel – und das ganz ohne selbst auf dem Platz zu stehen. Die 22-Jährige begleitet ihren Partner Erling Haaland (25) zu den Spielen und teilt ihre Eindrücke fleißig auf Social Media. Wie unter anderem NRK und Vogue Scandinavia zeigen, zahlt sich dieser WM-Hype für die Norwegerin ordentlich aus: Seit Turnierstart hat Isabel ihre Followerzahl verdreifacht und jetzt die magische Marke von einer Million Abonnenten geknackt. Unter ihren neuen Fans tummelt sich sogar Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (22), die der Brünette nun ebenfalls folgt.

Isabel nutzt die neue Aufmerksamkeit geschickt für ihre wachsende Karriere abseits des Rasens. Schon vor der WM stand sie als Markenbotschafterin vor der Kamera, unter anderem für das Traditions-Schmucklabel Langaard, für das sie seit Juni wirbt. Dazu kommen exklusive Fotoshootings für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, mit denen sie über Erling in Kontakt kam – der Torjäger ist dort bereits seit Längerem als Testimonial im Einsatz. Während des Turniers dokumentierte Isabel in Kooperation mit Vogue Scandinavia ihre Tage in den Stadien und im Umfeld der norwegischen Nationalmannschaft und gab damit Fans einen Blick hinter die Kulissen. Im Herbst soll dann ihre erste eigene Schmuckkollektion erscheinen, an der sie schon seit Monaten arbeitet. Nach dem WM-Aus gegen England am Samstagabend kann sich die Influencerin nun allerdings erst einmal eine kleine Auszeit gönnen.

Isabel und Erling sind in der norwegischen Kleinstadt Bryne aufgewachsen und kickten als Teenager beim selben Fußballclub. Dass die beiden ein Paar wurden, führt Isabel auf das Schicksal zurück. Den ersten Schritt machte sie: Im Jahr 2021 schrieb sie Erling an. Wie er kürzlich im Interview mit der TV-Station NRK klarstellte: "Ich habe sie nicht angesprochen." Im Dezember 2024 wurden die beiden erstmals Eltern. Über ihren gemeinsamen Sohn und ihr Familienleben halten sie die Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln. Was Erling hingegen verriet: Ein typischer Abend des Paares sieht so aus, dass er kocht und die beiden anschließend gemeinsam "Minecraft" spielen – oft läuft dabei noch ein Fußballspiel im Hintergrund, was Isabel nach eigener Aussage manchmal auf die Palme bringt.

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Instagram / isabellaa Erling Haaland und Freundin Isabel während der WM 2026

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Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023

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Imago Erling Haaland beim Spiel von Norwegen gegen den Irak bei der WM 2026 in Foxborough, 16. Juni 2026