Seltener Anblick: Prinz William und Kate turteln öffentlich

Beim DMMI Royal Charity Polo Cup in Windsor haben Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) vor wenigen Tagen mit einem seltenen öffentlichen Liebesmoment für Aufsehen gesorgt. Normalerweise halten sich die beiden Royals mit Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit eher zurück – doch diesmal war es kaum zu übersehen: Nach dem Match begrüßte William seine Frau mit Küsschen auf die Wange. Später legte Kate ihren Arm um seine Taille, und schließlich verließen die beiden das Spielfeld händchenhaltend und strahlend.

Kate machte dabei auch modisch eine gute Figur: Die Prinzessin von Wales trug ein ärmelloses Sommerkleid mit Gingham-Muster von Temperley London, dazu Creolen von Sézane, nude Slingbacks von Camilla Elphick und eine große Sonnenbrille von Ralph Lauren. Goldene Armreifen und ihre langen, locker gewellten Haare rundeten den Look ab. Auch bei einem anderen royalen Termin sorgte Kate zuletzt für Aufmerksamkeit: Bei Royal Ascot erschien sie in einem leuchtend gelben Midi-Kleid von Roksanda mit passendem Schleier-Hut von Jane Taylor London – ihr erster Besuch bei den Pferderennen seit drei Jahren.

William nimmt seit vielen Jahren regelmäßig an Charity-Poloturnieren teil. Beim diesjährigen Benefizturnier, an dem er bereits zum 15. Mal teilnahm, war sein Team erfolgreich und trug damit dazu bei, dass beim Event über eine Million Pfund – umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro – für den guten Zweck zusammenkamen. Kate begleitet ihren Mann dabei immer wieder und unterstützt ihn auf dem Platz.

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Getty Images Beim Royal Charity Polo Cup: Prinzessin Kate und Prinz William

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Charity Polo Cup 2026 in Windsor

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Charity Polo Cup