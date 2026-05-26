Emily Atack enthüllt sexuelle Belästigungen am Filmset

Emily Atack (36) spricht offen über Erfahrungen, die sie in ihrer Teenagerzeit am Filmset machen musste. Die britische Schauspielerin berichtet davon, dass sie als junges Mädchen von männlichen Kollegen unangemessen berührt wurde, dass ihr zwischen den Takes Dinge ins Ohr geflüstert wurden, wenn niemand zuhörte, und dass sie außerhalb der Arbeitszeiten anzügliche Nachrichten erhielt. Gegenüber dem Magazin Grazia erklärte sie, dass sie das damals einfach als unvermeidlich hingenommen habe: "Ich habe auf unglaublichen Sets gearbeitet – und auf wirklich schwierigen. Auf manchen Sets habe ich als Teenager gelernt, zu akzeptieren, dass gewisse Dinge passieren würden – ob es das Berühren war, das Tuscheln zwischen den Takes, wenn niemand zuhörte, oder Nachrichten außerhalb der Arbeitszeit mit unangemessenen Inhalten. Ich habe das alles durchgemacht."

Die heute 36-Jährige, die durch ihre Rolle als Charlotte Hinchcliffe in der britischen Comedyserie "The Inbetweeners" bekannt wurde, sprach bereits 2023 über das Thema sexuelle Belästigung. Damals veröffentlichte sie den Dokumentarfilm "Emily Atack: Asking for It?", der auf BBC Two ausgestrahlt wurde und in dem sie erschreckende Nachrichten und Bilder zeigte, die ihr von Männern im Netz geschickt worden waren. "Mein ganzes Leben lang wurde ich sexuell belästigt. Auf der Straße, seit ich zehn Jahre alt war. Heute werde ich täglich online sexuell belästigt. Ich finde das wirklich schwer", sagte sie damals. In dem Film spricht sie unter anderem mit der Polizei sowie mit ihren Eltern darüber, wie sehr die ständige digitale Belästigung sie belastet.

Am Ende der Dokumentation gibt sich Emily kämpferisch und stellt klar, dass nicht ihr Verhalten, sondern das der Täter das Problem sei: "Ich fordere das nicht heraus. Es ist deine Schuld. Ich werde nicht aufhören, so zu sein, wie ich bin, nur weil ich sexuell belästigt werde. Nicht wir müssen unser Verhalten ändern, sondern die anderen." Privat versucht Emily, sich ein stabiles Umfeld zu schaffen. Mit ihrem Verlobten Alistair Garner hat sie einen kleinen Sohn namens Barney, über den sie in Interviews immer wieder liebevoll spricht. In den vergangenen Monaten musste die Schauspielerin jedoch auch schwere Zeiten verkraften: Ihr Ex-Partner Charlie Edwards wurde im März in seinem Tattoostudio leblos aufgefunden – die Umstände beschäftigen sie und ihr Umfeld bis heute. Trotz aller Schicksalsschläge bleibt der TV-Star in der Öffentlichkeit offen, wenn es um persönliche Erfahrungen und Grenzverletzungen geht – ob am Set, online oder im Alltag. Emily zeigt sich stärker denn je und erzählt ihre Geschichte heute selbst – ganz offen und ungeschönt. Derzeit wirbt Emily zudem für die zweite Staffel der Disney+-Serie "Rivals", in der sie die Rolle der Sarah Stratton spielt.

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Getty Images Emily Atack

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Getty Images Emily Atack mit Babybauch, Februar 2024

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Instagram / emilyatack Alistair Garner und Emily Atack, Juli 2025