"Grease"-Kostümdesigner Albert Wolsky ist mit 95 verstorben

Kostümlegende Albert Wolsky ist tot. Der zweimalige Oscar-Preisträger ist am 23. Mai im Alter von 95 Jahren in Los Angeles verstorben, wie Kollegen nun bestätigten. Unter ihnen ist auch Kostümdesigner Christopher Lawrence, der sich auf Instagram mit emotionalen Worten von seinem Freund verabschiedete. Albert prägte mit seiner Arbeit Filmklassiker wie den Musicalhit "Grease", in dem er Olivia Newton-John (†73) und John Travolta (72) einkleidete, ebenso wie den Gangsterstreifen "Bugsy". Vor allem ein Outfit aus "Grease" machte ihn unsterblich: das schwarze Lederensemble, mit dem Sandy am Filmende Danny den Kopf verdreht.

Mit seinen kreierten Looks schrieb der Designer Filmgeschichte. Für "Grease" erschuf Albert die komplette stylishe 50er-Jahre-Garderobe der Stars und verpasste dem Kultfilm damit sein ikonisches, nostalgisches Erscheinungsbild. Das berühmte hautenge Lederoutfit von Olivia als Sandy besteht aus einer echten Vintage-Hose aus den Fünfzigerjahren. In ihrer Autobiografie erinnerte sich die Musikerin: "Sie waren so alt, und es gab nur ein einziges Paar, also war kein Fehler erlaubt." Ein Riss hätte laut ihr alles ruiniert. 2019 sorgten die Hosen erneut für Schlagzeilen, als Spanx-Gründerin Sara Blakely das kostbare Stück bei einer Charity-Auktion für umgerechnet rund 140.000 Euro ersteigerte. Neben "Grease" verantwortete Albert auch die Kostüme für Filme wie "All That Jazz", "Sophie’s Choice", "Striptease", "You’ve Got Mail" oder "Maid in Manhattan" und wurde insgesamt siebenmal für den Oscar nominiert.

Seine Karriere begann Albert nach einem Studium am City College of New York zunächst am Broadway, unter anderem beim Musical "Camelot", bevor er nach Hollywood wechselte. Dort stattete er Stars wie Warren Beatty (89), Annette Bening und Demi Moore (63) aus und arbeitete damit mit mehreren Generationen von Schauspielgrößen zusammen. Christopher erinnerte sich auf Instagram: "Albert Wolsky. Ein Prinz unter den Männern." Er bedankte sich für die enge Verbindung: "So viel Liebe und Dankbarkeit für deine Freundschaft und Mentorschaft. Du warst der Erste, der mir sagte, dass ich Kostümdesigner werden würde." Alberts letzter Film war das Star-Ensemble-Drama "Amsterdam" von Regisseur David O. Russell (67), mit dem der New Yorker seine jahrzehntelange Laufbahn in der Traumfabrik abschloss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Albert Wolsky mit seinem Preis bei den Costume Designers Guild Awards 2015 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Albert Wolsky bei den Costume Designers Guild Awards 2024 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Albert Wolsky bei der Oscars Outdoors Vorführung von "Grease" in Hollywood, 23. August 2013

Anzeige