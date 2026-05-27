Professor Green weint in TV-Show wegen Trennungsschmerz

In einer emotionalen Szene der britischen Datingshow "Celebs Go Dating" ist Rapper Professor Green (42) in Tränen ausgebrochen. Der 42-Jährige, bürgerlicher Name Stephen Manderson, sprach offen über die Trennung von seiner Ex-Partnerin Karima McAdams, mit der er von 2019 bis 2024 zusammen war. In einem Feedback-Gespräch mit den Beziehungsexperten Anna Williamson und Dr. Tara Suwinyattichaiporn brach er Daily Mail zufolge schließlich auf. "Ich habe ein Foto in meinem Kopf, wie die Familie meines Sohnes aussehen sollte. Das war auch meine Familie. Das ist so schwer", sagte er unter Tränen.

Besonders der Gedanke, nicht täglich für seinen Sohn Slimane da zu sein, setzt dem Musiker zu. "Ich habe nie ein Kind bekommen, um ihn nicht aufwachsen zu sehen. Weißt du, mein Vater ist abgehauen. Ich laufe nicht weg. Ganz im Gegenteil. Und es ist so verdammt schwer, die eigenen Gefühle zur Seite zu legen", erklärte er in der Sendung. Beziehungsexpertin Anna zollte ihm dafür Respekt: "Du bist ein vorbildlicher Vater. Ich sehe die Arbeit, die du investiert hast." Professor Green gab außerdem zu, noch nicht bereit für eine neue Liebe zu sein. "Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, ob ich überhaupt bereit sein werde zu daten. Ich trauere noch um den Verlust meiner Beziehung – und das nicht nur für mich, sondern auch für unsere Familie und für unseren Sohn", so der Rapper.

Abseits der aktuellen Sendung gibt es in Professor Greens Leben aber auch versöhnliche Töne. Wie er gegenüber The Sun verriet, hat er nach neun Jahren des Schweigens wieder Kontakt zu seiner Ex-Frau Millie Mackintosh (36) aufgenommen. Die beiden hatten 2011 zueinandergefunden, 2013 geheiratet und sich 2016 wieder getrennt. Den Wiederannäherungsgrund lieferte Millies Buch über ihren Weg zur Nüchternheit – sie wandte sich dafür per E-Mail an ihn, da er darin erwähnt wurde. Zusätzlich verbindet die beiden nun eine gemeinsame Erfahrung: Beide erhielten nach ihrer Trennung eine ADHS-Diagnose. "Wir haben ein bisschen gelacht und gesagt: Du hast ADHS... ich auch", erzählte der Rapper.

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Imago Professor Green bei den BRIT Awards 2025 in der O2 Arena in London

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Instagram / professorgreen Karima McAdams und Professor Green

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Getty Images Millie Mackintosh bei den Bafta Television Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London