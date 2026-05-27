GNTM-Sieger geleakt? Das sagt der Sender ProSieben nun dazu

Fauxpas beim Finale: Wenige Stunden vor der Ausstrahlung des großen Germany's Next Topmodel-Finales am Donnerstagabend auf ProSieben hat sich der Sender nun zu dem Leak geäußert, der die Staffel und ihre Gewinner vorzeitig enthüllt hat. Nachdem das Modemagazin Harper's Bazaar die diesjährige Ausgabe mit den Siegerfotos bereits an seine Abonnenten verschickt hatte und die Bilder sich rasend schnell im Netz verbreitet hatten, reagierte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer auf eine Anfrage von Bild mit einem Statement. "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im #GNTMFinale passiert", so Körfer.

Demnach gibt der Sender also nicht zu, dass es sich um eine peinliche Panne handelt, sondern deutet stattdessen an, dass der vermeintliche Leak möglicherweise Teil einer bewussten Strategie sein könnte. Ob die geleakten Cover-Fotos tatsächlich die echten Sieger zeigen, bleibt damit offiziell offen. Laut den geleakten Bildern sollen die 21-jährige Aurélie und der 21-jährige Ibo die diesjährige Staffel gewonnen haben. Traditionell ziert die Siegerin bzw. der Sieger von "Germany's Next Topmodel" nach dem Triumph das Cover der Harper's Bazaar – genau diese Fotos sollen nun also vor der Ausstrahlung des Finales die Runde gemacht haben.

Das Finale ist in diesem Jahr besonders, weil es erstmals voraufgezeichnet wurde – die Entscheidung fiel bereits im Februar in Los Angeles. Außerdem hat sich Gastgeberin Heidi Klum (52) prominente Unterstützung auf den Laufsteg geholt: Mit dabei sind unter anderem Hollywood-Star Sharon Stone (68), Sängerin Nicole Scherzinger (47), Popstar Demi Lovato (33) sowie Supermodel Adriana Lima (44). Das Cover-Shooting, bei dem die finalen Fotos für alle sechs Finalisten entstanden, war bereits in der vergangenen Woche im TV zu sehen.

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Getty Images Heidi Klum spricht beim OMR Festival in Hamburg und hält ihren Hund Fritz

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Reddit / r/gntm / Good-Money-107 Aurélie und Ibo auf dem "Harper's Bazaar"-Cover 2026

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Reddit / r/gntm / Good-Money-107 Aurélie auf dem "Harper's Bazaar"-Cover 2026