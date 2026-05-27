Matthew Perrys Tod: Assistent fuhr mit Auto des TV-Stars

Im Fall rund um den Tod von Matthew Perry (†54) gibt es neue erschütternde Enthüllungen. Sein langjähriger Assistent Kenneth Iwamasa, der wegen seiner Rolle beim Tod des Schauspielers vor Gericht steht, gerät durch einen Brief einer früheren Mitarbeiterin erneut unter Druck. Lisa Calio, die rund drei Jahrzehnte lang für den "Friends"-Star tätig war, wandte sich laut dem Portal TMZ mit einem Schreiben direkt an den zuständigen Richter – noch vor der bevorstehenden Urteilsverkündung gegen Iwamasa. Darin schildert sie unter anderem, wie Kenny kurz nach Matthews Tod mitten in der Nacht mit dem Auto des Schauspielers durch Los Angeles fuhr.

In ihrem Brief, der TMZ vorliegt, beschreibt Calio, dass sie um 4 Uhr morgens eine Textnachricht von Iwamasa erhalten habe. Demnach habe er zu diesem Zeitpunkt eines von Matthews Autos vom Haus in den Hollywood Hills zu einem weiteren Anwesen in Pacific Palisades gefahren – und das mit sichtbarer Begeisterung. "Er liebte es", schreibt sie. Darüber hinaus wirft sie dem Assistenten schwerwiegendes Versagen vor: "Sein wahres Anliegen war es, den Lebensstil, an den er sich gewöhnt hatte, nicht zu gefährden." Calio schreibt außerdem, dass Iwamasa Matthew mehrfach Anfälle habe erleiden sehen, ohne jemanden zu informieren. Schließlich macht sie ihn in dem Schreiben direkt für dessen Tod verantwortlich: "Kenny Iwamasa hat meinen Freund getötet."

Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Er wurde in seinem Whirlpool gefunden und erlag einer akuten Ketamin-Vergiftung. Iwamasa hatte sich in dem Fall schuldig bekannt, dem Schauspieler in den Stunden vor seinem Tod Ketamin injiziert zu haben. Perry war vor allem durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" weltberühmt geworden, mit der er ab 1994 zehn Staffeln lang ein Millionenpublikum begeisterte. Öffentlich hatte er in der Vergangenheit auch offen über seinen langen Kampf mit Sucht und Abhängigkeit gesprochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

Anzeige Anzeige